全球航運受「雙重打擊」！紅海危機若達1年　專家：通膨恐再漲2%

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比利時和德國的汽車工廠已經停工；英國一間百貨公司的春季時裝系列延遲推出；美國馬里蘭州一家醫療用品製造商無法從亞洲獲得進口零件。
美國跨國供應鏈管理與物流公司飛協博（Flexport）CEO彼得森（Ryan Petersen）表示，目前發生的情況是短期混亂，混亂就會導致運輸成本上升。他進一步指出，全球航運正因「雙重打擊」面臨混亂，另一條重要的貿易走廊巴拿馬運河，因為受到乾旱導致的低水位影響而減少運量。
加薩戰爭拖得越久，威脅就會越嚴重。彼得森估計，紅海航運中斷若持續一年，可能會導致商品通貨膨脹率飆升2%，目前全球面臨食品雜貨、租金等價格都在上漲，通膨加劇可能將連帶引發升息趨勢，但先前接連升息已削弱了經濟。
飛協博表示，截至1月19日，全球近25%的航運量正在或是即將從紅海轉移，這將增加約3千多海里的航線距離，以及至少8到10天的航程。
一個標準40呎的貨櫃從亞洲運送到北歐的成本，在12月中旬時不到1500美元（約台幣4.6萬元），如今飆升至將近5500美元（約台幣17萬元）。據貨運預訂平台Freightos的數據，從亞洲運往地中海的成本更高，從12月中旬2400美元（約台幣7.4萬元）大漲至6800美元（約台幣21萬元）。
但相較兩年前供應鏈危機的高峰時期，已經相對便宜，當時要將一個貨櫃從亞洲運送到北歐，需要花費1萬5000美元（約台幣46.6萬元），若是運往地中海則需要花費將近1萬4200美元（約台幣44萬元）。
Freightos研究主任萊文（Judah Levine）表示，目前市場正處於產能過剩，航運危機正巧算是一件好事，應該足夠來應對這次航運中斷。另外，由於美聯儲（Fed）和其他央行升息對抗通膨，加上中國經濟放緩，使得全球需求也有所降溫。時任歐巴馬政府白宮經濟顧問拉斯（Katheryn Russ）認為，供應鏈中斷情況不會比疫情時嚴重，壓低通膨的力量仍然很強烈，估計紅海航運危機不會對通膨造成劇烈影響。
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