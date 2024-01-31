超商買熱食哭哭！全家宣布不提供「免費微波提網」 黑色提袋3元
隨著環保愛地球的意識提升，各大業者停止提供免費塑膠袋、提袋，全家門市社群也貼出公告，免費的「藍色微波提網」即將走入歷史，依各店庫存量供應完為止，鼓勵消費者重複利用購物袋，改販售有把手的黑色提袋，每個售價3元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家門市社群貼出公告，超商微波食品專用的藍色提網使用完畢後，將不再免費提供，改販售黑色不織布提袋，一個售價3元，不過容量大提升，可裝入3個燴飯跟2瓶礦泉水，鼓勵民眾重複使用，為環保盡一份心力。
全家官方證實，將自2月10日起，全台4,200間店舖陸續停止免費提供鮮食一次性提網（依各店舖庫存量供應完為止），並鼓勵消費者自備可重複使用之購物袋。然考量消費者需求，若忘記攜帶購物袋、或購買多樣商品不便拿取，可依需求加購可重複使用的不織布提袋，推廣價3元，其具備好收納、承重高、容量大、微水洗四大優點，將可盛裝約重2.5KG瓶裝水或4個鮮食主餐，如髒汙則可微水洗保潔，利於消費者重複使用。
事實上，7-11也在2022年10月正式對外宣布，全台超過6500間門市將陸續停止提供咖啡、鮮食的一次性免費提網，鼓勵民眾自備購物袋使用，若是民眾消費時忘記攜帶購物袋出門，咖啡提袋及鮮食提袋每個加購都是2元。