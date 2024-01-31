▲輕忽足部小傷口恐截肢喪命！？　糖友不可不防的糖尿病足潰瘍

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糖友每5人就有1人險截肢 截肢後5年死亡率達7成根據美國糖尿病學會統計資料顯示，糖尿病患者罹患糖尿病足的終生發生率高達 19% 至 34%，而患病後截肢風險更高達 20%。更令人憂心的是，截肢後 5 年死亡率達70%，顯示台灣糖足患者中平均每5位就有1位會面臨截肢甚至高死亡風險。馮醫師指出，糖尿病足成因複雜，非單一因素而引發的疾病，因此，醫界已有初步共識，透過簡單口訣V.I.P概念，讓跨科別多團隊治療幫助糖尿病足患者治療，藉此降低截肢風險。
V：指的是血循評估（Vessel）透過血循評估確保患者無缺血風險，一旦懷疑有血管病變，及早治療避免影響傷口癒合。
I：指的是感染控制（Infection Control）良好感染控制，避免感染導致惡化及延遲癒合。
P：指的是壓力評估（Pressure）避免傷口承受壓力而導致缺血無法有效生長甚至壞死，也避免不當壓力而產生潰瘍的發生。
V.I.P.口訣助攻 糖尿病足專屬修復乳膏加快傷口癒合避免截肢糖尿病足傷口潰瘍是慢性傷口中的發炎細胞大量產生，使免疫系統長時間處於發炎、肉芽組織無法增生，傷口遲遲不能進入癒合階段，這樣的過程反覆多次後，也讓傷口越來越嚴重及複雜，導致許多患者面臨截肢的命運。所幸，經過20多年的空窗，糖尿病足患者終於迎來新契機。馮醫師分享具突破性、能大幅幫助患者傷口癒合的糖尿病足治療專屬外用藥物－「糖尿病足傷口修復乳膏」，與其他常見的外用敷料、藥品相比，「糖尿病足傷口修復乳膏」已跳脫抗生素的範疇，非針對細菌種類進行破壞，更不同於單純水性敷料僅保濕、保護與減少傷口感染的機制，而是透過免疫調節機制阻斷傷口中的發炎細胞增生，增加修復型細胞數量，一加一減就能達到促進傷口癒合的目的。
糖尿病足潰瘍傷口一旦縮短癒合時間，能幫助患者大幅降低截肢風險、感染或罹患併發症的機率，甚至能減輕病人的經濟負擔。尤其糖尿病足好發於60歲以上、長期血糖控制不佳的患者，大多數糖友若穩定控制血糖、每日檢查足部傷口就能大幅降低罹患糖尿病足潰瘍的可能，若不幸確診，整外醫師也有成熟的經驗、與先進的醫療技術幫助患者提升治療成效。
糖尿病足血糖控制要注意! 發現糖尿病足找整形外科然而，許多糖友常因輕忽糖尿病足嚴重性，出現足部傷口選擇自行擦藥，等到傷口惡化、深可見骨才前往就醫，恐為時已晚！甚至有不少病友誤信偏方，為促進足部血液循環赤腳踩石子路、用過燙的熱水泡腳或不當使用電熱器直接加溫足部等等，都容易造成罹患糖尿病足的機會。因此，馮醫師也呼籲，糖尿病足治療複雜且非一蹴而就，千萬要諮詢醫師，尤其是主責的整型外科，妥善治療與照護才能夠大幅幫助糖足病友早期控制、早期治療，避免截趾、截肢的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60747
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