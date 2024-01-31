不是大阪！過年出國Google熱搜航班「這城市」奪冠　泰國免簽Top3

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此外在Google的旅遊趨勢探索工具，發現 2023 年春節以台灣為目的地進行機票、飯店搜尋的海外遊客，除了最多來自鄰近的日本、香港、新加坡等地，來自美國、加拿大的旅客，也對春節期間造訪台灣有高度興趣。
台灣春節熱搜「傳統市場」
年節前後，許多台灣人會到傳統市場採買年貨，去年春節期間 Google 地圖上十大熱搜的傳統市場 ，排名第一、二名的「台中市公有第二零售市場」和「台北南門市場」，屬於複合型的觀光市場，不僅有傳統的菜肉魚販，也有美食街、傳統雜貨店鋪，成為農曆年節期間的熱門市場。
而名列第七的「新竹東門市場」，近幾年從百年歷史的傳統市場轉型，運用地方創生場所再造的力量，轉型成複合型的青年文創基地，吸引許多文青店鋪、風格美食進駐，也成為 Google 地圖熱搜的年節市場。
「魚市」成走春地圖熱點
除了傳統市場，統計春節期間 Google 地圖上最熱門的台灣「魚市」熱點，發現高雄、基隆兩大國際港口所在地，都有許多魚市入榜，高雄更是有高達 4 個魚市榮登前十名，包括冠、亞軍的興達港和蚵仔寮漁港。
而在基隆，則有崁仔頂魚市、八斗子觀光漁港兩處上榜，顯示兩座港都漁業的重要性，以及影響台灣民眾飲食、出遊的海島文化。