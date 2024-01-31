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不是大阪！過年出國Google熱搜航班「這城市」奪冠　泰國免簽Top3

▲過年春節是出遊旺季，根據Google航班的搜尋排行榜，今年春節台灣最愛的航班地點「日本東京」蟬聯冠軍。（圖／記者吳宗軒攝）
▲過年春節是出遊旺季，根據Google航班的搜尋排行榜，今年春節台灣最愛的航班地點「日本東京」蟬聯冠軍。（圖／記者吳宗軒攝）

記者周淑萍/綜合報導

把握春節連假出遊，台灣Google今（31）公布 Google 航班的搜尋排行榜，觀察到台灣網友今年春節期間搜尋最多的目的地跟去年一樣是臨近我們「日本東京」，亞軍為日本大阪，第三名是泰國的曼谷。而統計民眾最愛的走春、辦年貨的地方台中市公有第二零售市場」和「台北南門市場」，分佔冠、亞軍，

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Google今（31）日公布多項熱搜榜單。今年春節期間搜尋最多的目的地最熱門的還是日本城市，總共有5個城市擠進前10名，其中「日本東京」蟬聯冠軍，同時，排名第五的福岡，札幌的排名也從第八名來到第四名，顯示台灣網友依舊最愛在春節期間造訪日本。

此外在Google的旅遊趨勢探索工具，發現 2023 年春節以台灣為目的地進行機票、飯店搜尋的海外遊客，除了最多來自鄰近的日本、香港、新加坡等地，來自美國、加拿大的旅客，也對春節期間造訪台灣有高度興趣。

▲Google 公布2024年春節期間，民眾最熱搜的航班目的地。（圖／官方提供）
▲Google 公布2024年春節期間，民眾最熱搜的航班目的地。（圖／官方提供）
台灣春節熱搜「傳統市場」

年節前後，許多台灣人會到傳統市場採買年貨，去年春節期間 Google 地圖上十大熱搜的傳統市場 ，排名第一、二名的「台中市公有第二零售市場」和「台北南門市場」，屬於複合型的觀光市場，不僅有傳統的菜肉魚販，也有美食街、傳統雜貨店鋪，成為農曆年節期間的熱門市場。

而名列第七的「新竹東門市場」，近幾年從百年歷史的傳統市場轉型，運用地方創生場所再造的力量，轉型成複合型的青年文創基地，吸引許多文青店鋪、風格美食進駐，也成為 Google 地圖熱搜的年節市場。

▲南門市場今（8）日試營運第二日，同樣有滿滿的人潮搶逛。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲南門市場是去年春節期間 Google 地圖上十大熱搜的傳統市場 ，排名第二，屬於複合型的觀光市場。（圖／記者鍾怡婷攝）
「魚市」成走春地圖熱點

除了傳統市場，統計春節期間 Google 地圖上最熱門的台灣「魚市」熱點，發現高雄、基隆兩大國際港口所在地，都有許多魚市入榜，高雄更是有高達 4 個魚市榮登前十名，包括冠、亞軍的興達港和蚵仔寮漁港。

而在基隆，則有崁仔頂魚市、八斗子觀光漁港兩處上榜，顯示兩座港都漁業的重要性，以及影響台灣民眾飲食、出遊的海島文化。

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