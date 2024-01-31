超微財測遜於市場預期！台廠綠綠的　微軟與Alphabet財報後也摔

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探究第四季，PC晶片部門營收14.6億美元，不如市場預期的15.1億美元；資料中心晶片營收22.8億美元，年增38%，但較市場預估的低；遊戲相關的營收為13.7億美元，則是優於市場預期。
展望本季，超微預估營收將落在51億至57億美元之間，不及市場預估的57.7億美元；至於本季毛利率預期52%，略高於分析師預測的51.8%。
雖然超微執行長蘇姿丰表示，今年AI晶片營收將達35億美元，高於先前預測的20億美元，但財測沒有市場預期的好，她也說2024年的需求環境依舊複雜，因此外媒也分析這將加深了投資人疑慮，似乎也呼應了英特爾上周發布財報時所提到的，個人電腦（PC）和資料中心這兩大市場的晶片需求趨緩。
另外，微軟也公佈截至12月31日止的會計季度財報，營收增長18%來到620億美元，高於分析師平均預估的611.2億美元，每股盈餘（EPS）為2.93美元，同樣高於市場預估的2.78美元。
微軟財報顯示，包含Azure雲計算平臺的微軟智慧雲（Intelligent Cloud）部門營收增長20%來到259億美元，單看Azure的營收則增長30%，為四季以來最大增幅。但財報公佈之後，盤後卻下跌3.98美元，來到404.61美元，跌幅0.97%。
Google母公司字母（Alphabet）也公佈季報，核心事業搜尋廣告部門營收略低於預期，股價盤後下跌超過5%。彭博指出，Google的搜尋引擎目前正面臨更大的不確定性，搜尋廣告收入又令人失望，尤其OpenAI 的生成式人工智慧（AI）服務來勢洶洶。