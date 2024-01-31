過年前變天！鋒面掃過全台有雨 冷氣團接力「最低溫時間」出爐
本週的好天氣一定要把握！下週台灣將受到鋒面、冷氣團影響，天氣風險公司分析師李至晟表示，下週一（2月5日）鋒面通過，台灣由北到南轉為短暫雨的天氣，東北季風隨後慢慢增強，氣溫逐日降低，目前預測氣溫最低點可能落在小年夜到大年初一（2月8日至2月10日），高機率達冷氣團等級，今（31）日氣溫則持續回升。
記者張志浩／綜合報導
李至晟說明，今日白天各地普遍都是能看到陽光的好天氣，高溫也進一步回升，北部、東北部攝氏23至25度，中南部和花東攝氏25至29度、日夜溫差較大，類似天氣持續至明（2月1日），週五（2月2日）東北季風增強，北台灣短暫的降溫、降雨，週末又會回歸大致穩定而溫暖的天氣。
李至晟提醒，近期受到東南風的影響，西半部的風勢偏弱，中南部的空氣品質較差，北部的細懸浮微粒也會累積到普通的等級，下週日（2月4日）因為鋒面接近，環境風進一步轉為偏南甚至是西南風，除了海上比較乾淨的空氣移入之外，中南部也因為風速增加，擴散好轉，空氣品值才會有改善的機會。
此外，下週一鋒面通過，台灣由北到南轉為短暫雨的天氣，隨後東北季風「漸進式增強」，氣溫又會一天天地往下掉，目前預測氣溫最低點可能落在小年夜到初一，有很大的機率會達到冷氣團或是以上的等級。而華南雲雨區也可能在小年夜前後報到，目前預測，年前很有可能又會經歷一段濕冷的天氣，後期冷空氣跟水氣都有減弱或減少的趨勢，詳細的情況還是要等到下週才會比較明朗。