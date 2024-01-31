二月新制／私校學費補助3.5萬、節能補助8000元　基隆噪音車罰3萬

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📌私立大專院校學雜費補助最高5.5萬元
政府推動私立大專院校每學年學雜費每年減免3萬5000元，以拉近公私立大專學雜費的差距，並且針對經濟弱勢學生，只要家庭年所得介於70至90萬元的學生，加碼減免學雜費1.5萬元，相當讀私校減免5萬元；至於家庭年所得在70萬元以下者，則可定額減免學雜費2萬元，相當讀私校最高補助5.5萬元。
另外，此措施也全面落實高中職免學費、放寬申貸門檻及利息、還款措施等。不同的學制有不同的學雜費減免方式，將於校方所發的註冊繳費單上註記「行政院減免學雜費」的字樣自動減免，學生無需主動申請。
📌大專學生校內住宿補助5000元
租屋補貼把年齡下修到18歲，不少在校外租屋的大專院校生都受惠，但獨漏了校內住宿生。為此，教育部規劃「大專校院學生校內住宿補貼」方案，計有約26.5萬名一般身分住宿生及約1萬名經濟弱勢住宿生受惠。
一般身分住宿生，補貼方式為每名每學期最高補貼5000元，如學校住宿費低於5000元者，則補貼至與其住宿費相同；低收入戶或中低收入戶家庭的經濟弱勢住宿學生，每名每學期補貼7000元，如學校住宿費低於7000元者，同樣補貼至與其住宿費相同。補貼款項撥給學校後，住宿生只要繳交補貼後的差額即可。
📌陸生納保上路
行政院於去年11月公告陸生納健保事宜，並宣布於今年2月上路，保障陸生在台就醫權益。2月1日起，陸生只要持事由為「陸生就學」的入出境許可證來台，並且在台灣居住滿6個月，就應依法參加全民健保；若在今年2月1日前就已來台就學，且符合規定的在台居住期間，得併入6個月等待期間計算。
📌11款新藥納健保
健保署宣布，2月1日起共新增11項新藥、7項藥品擴增納入健保給付，其中包括早期乳癌、晚期或轉移性三陰性乳癌、罕病新藥如治療Dravet症候群、治療乾癬用藥等，預估超過1萬4554病友受惠，總共挹注藥費57億元，最快於2月起陸續生效。
📌猴痘改名M痘
疾病管制署宣布，為了跟進國際避免誤解，第2類法定傳染病「猴痘」中文名稱改為「M痘」，自2月1日生效。
📌赴日航班預先審查
因應春節國人旅日，桃園機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「臺日機場入境事先確認」作業，從2月1日起至2月29日，前往日本特定機場的旅客，在桃園機場出境候機室，需預先確認入境資料，縮短抵日後通關審查作業時間，中華航空、星宇航空、台灣虎航3家航空業者皆有參與。
📌商家汰換節能設備，最高補助8000元
經濟部今年擴大補助商業服務業汰換節能設備，補助方案包括「設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩類，適用餐飲、零售、美容美髮、洗衣等所有的商業服務業，以及醫事機構、短期補習班、各級學校、政府機關及執業事務所。只要補助項目不重複，商家可以依需求同時申請兩類方案，但商業發展署表示，若補助經費用完，將提前公告停止受理。
以設備汰換補助來說，受理期間是在2月1日至12月31日。補助內容除了既有的空調及照明燈具（每具補助上限500元）及空調（每台以額定冷氣能力每瓩2500元）外，再加碼符合一級能效的電冰箱（每台補助上限3000元）、瓦斯爐（每台補助上限2000元），以及擁有節能標章新品的冷凍櫃（每台補助上限8000元）與熱水器（每台以額定加熱能力每瓩補助上限5000元）。
至於系統節能專案，受理期間為2月1日至9月30日，分為三梯次。補助對象是契約用電容量合併計算達100瓩以上的服務業者；經審查核准補助者，需與能源技術服務業者簽訂採購契約，完成改善前後的基準線量測。透過能源監管系統，整合相關節能設備進行系統改善，節能率不得低於10%；補助款的比例限執行總經費的三分之一，且補助上限500萬元。
🔴地方性
📌基隆取締改裝噪音車，最高罰3萬元
為打擊改裝噪音車輛，基隆市率先全國加重處分改裝噪音車，2月1日起，於基隆市使用未認證排氣管之車輛或任意變更經主管機關噪音檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路致妨害安寧，罰鍰6000元起跳；於夜間晚上11時至隔天上午7時違反者加倍裁處12000元，並請車主立即改善；未遵行者，按次處罰，單次最高可處3萬元罰鍰。
📌桃園600輛YouBike2.0E電輔車上路
桃園市政府2月1日起，推出電輔車YouBike2.0E電輔車車型，讓民眾綜合考量體力、騎乘距離與環境，選擇需要租借的車型。至於市民朋友在意的計費問題，YouBike2.0E電輔車款採前兩小時，每30分鐘20元；超過兩小時，每30分鐘40元的收費方式，不提供騎乘補助，費用由民眾全額負擔。考量不少北北桃生活圈的民眾可能跨縣市騎乘，也開放YouBike2.0E電輔車輛騎到雙北，並以桃園市費率計費。
📌高鐵台南站臨停限5分鐘
台南市交通局自2月23日起正式實施臨停區限時5分鐘管制，以維持高鐵台南站U型車道載客區的車流順暢，只要駕駛人臨停超過5分鐘，科技執法設備就會廣播提醒駕駛人盡速駛離；另外，也會針對紅線違停及臨停區超時違規舉發，提醒民眾特別注意新規定並加以配合，確保交通秩序與行車安全。