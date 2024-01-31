搶搭大谷翔平熱！星宇航空宣布與「道奇隊」續約3年 

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洛杉磯道奇隊資深副總裁Lorenzo Sciarrino分享，很開心能夠和星宇航空延續合作關係，開幕在即的2024年大聯盟新賽季對道奇隊來說是球隊歷史上非常重要的新篇章，「有如此頂尖的合作夥伴和我們共同展現野心、邁向世界舞台讓我們感到十分興奮」。
星宇航空提到，台北-洛杉磯航線每日一班飛航，於洛杉磯出發的航班獨家提供道奇隊聯名備品，旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，讓旅客在返台途中再度回味球賽的精彩。洛杉磯航線由新世代客機A350-900執飛，四艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙，先進的機艙設備搭配精緻美味的餐食，提供最舒適如家的精品飛航體驗，已成為跨太平洋旅客首選。今年起，在飛往洛杉磯的頭等艙可品嚐到米其林三星餐廳態芮Taïrroir攜手打造的五道全新美饌，讓旅客在3萬英呎高空中享受最極致奢華的味蕾饗宴。
星宇航空截至目前共有21架航機，規劃今年引進5架廣體機，包括4架A350-900及一架A330neo，將持續建立中轉航網。目前北美飛航洛杉磯及舊金山兩航點，舊金山航線現正以每週三班飛航，將優先於3月20日起增加至每日一班，緊接著下半年將開闢第三條美國航線-西雅圖，預計第四季中轉航網將初具規模，旅客可透過星宇航空綿密的亞洲區域航網，便利往返於美國及亞洲各大城市之間。