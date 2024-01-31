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年前有現金需求？留意贖回日！想「放大年終」台股ETF首選

▲2月5日為封關日，農曆春節後開始交易日為2月15日。投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，想以既有投資的基金換取現金，則要留意年前基金贖回時間和作業程序，以利資金準備。（圖／NOWnews資料照片）
▲2月5日為封關日，農曆春節後開始交易日為2月15日。投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，想以既有投資的基金換取現金，則要留意年前基金贖回時間和作業程序，以利資金準備。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

農曆春節即將到來，2月5日為封關日，農曆春節後開始交易日為2月15日。投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，想以既有投資的基金換取現金，則要留意年前基金贖回時間和作業程序，以利資金準備。投信法人指出，若投資人沒有迫切性的資金需求，則不需要在農曆年前辦理基金贖回，反而建議善用年終獎金進行基金ETF理財規劃，讓獎金發揮更大的效益。

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群益投信表示，不同類型基金的贖回入帳時間不盡相同，特別是海外基金贖回到入帳日較久，投資人要留意自己的基金帳戶申贖條件，以免錯過年前最後贖回日期使得款項年後才入帳。

想要在農曆年前贖回入帳的話，以貨幣基金來看，國內貨幣市場基金一般而言交易後只要1個營業日即可入帳，2月5日是最後贖回日，海外貨幣基金則須2個營業日，2月5日是最後贖回日；國內股票基金最後贖回日則是2月2日，而若以作業時間較長的海外股票基金來看，大部分情況需要5至7個營業日才入帳，因此最晚也得在1月30日辦理，ETF部分是2天。不過，基金講求的是長期投資累積複利績效，如果投資人過年期間沒有資金需求，則不建議在農曆年前辦理贖回，反而可以運用年終獎金進一步規劃基金ETF理財。

▲各類型基金贖回作業時程。（資訊來源／各投信）
▲各類型基金贖回作業時程。（資訊來源／各投信）
群益台ESG低碳50ETF（00923）經理人洪祥益表示，基金透過專業經理人的操作降低標的選擇不確定性，也能依照自身所處之年齡及理財需求進行合適的資產配置，因此建議投資人可將部分年終獎金用於投資基金ETF，既培養理財習慣，亦能以此免除擇時進場的困擾，時間拉長還能攤平投入成本。

以台股來說，追求穩健的投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產。在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出，買台股ETF可參考成分股中有訂單能獲利的低碳股，迎接ESG碳金商機的台股ETF。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，參與台股中長期投資契機，攤開台股歷史，正報酬的年度遠勝負報酬，亦即台股長期呈現多頭趨勢，統計過去30年數據顯示，加權指數先後經歷亞洲金融風暴、科技泡沫、911事件、金融海嘯及新冠疫情等重大事件引起股災，但仍有22個年度上漲，亦即台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現，台股高息ETF更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。



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