樂天女孩孟潔、林穎樂、陳伊、李恩菲列被告！台灣啦啦隊第一次

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樂天女孩前身就很受歡迎
提到樂天女孩，她們的前身為Lamigirls，若又再度回到前身，應該是La New Girls(辣妞啦啦隊），有些原始成員都已經轉當老師，由於啦啦隊也有年紀上的限制，加上「新妹」持續竄起，啦啦隊市場也是每年中職「季後賽」的市場好戲。
浦韋青一路培養
樂天女孩由浦韋青一手打造，還曾找來不少業界人士進行試演會，挑選過程十分嚴格，每位女孩都有不同才藝，以孟潔為例，她的歌聲跟甜美外型，就有大批粉絲支持，李恩菲是韓系女孩，也多次參與廣告演出。
綁約還是未通知公司成灰暗地帶
正因為一路培養這些女孩，所以也有革命情感，尤其樂天並未「綁約」，因此女孩當然可以外接工作，但都要跟球團報備，季外則是有很多女孩打著個人的名義參加商演，電玩展等，但若是對方邀請「樂天女孩」，公司自然就要介入安排。
為何樂天女孩會被列成被告？
這次事件的發生，最主要跟女孩是否可以「認知」，這次是公司活動還是廠商活動，加上「代表性」，若是對方明確要求要有樂天女孩的球衣露出等，跟球團活動有直接連結，又沒有跟公司報備，就會成為「私接」活動，當然中間是否有（私接價格、官方價格）金錢上面的不同，就要看檢方如何定義，也是攻防重點。
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