獨／浦韋青曾找來女神李多慧！卻涉嫌背信　樂天桃猿球團早就知情

樂天女孩孟潔、林穎樂、陳伊、李恩菲列被告！台灣啦啦隊第一次

▲樂天女孩孟潔、林穎樂、陳伊、李恩菲等列被告！台灣啦啦隊第一次。（圖／翻攝自孟潔IG）
▲樂天女孩孟潔、林穎樂、陳伊、李恩菲等列被告！台灣啦啦隊第一次。（圖／翻攝自孟潔IG）

記者吳政紘/綜合報導

樂天女孩孟潔、林穎樂、陳伊、李恩菲等列被告，捲入樂天桃猿前領隊浦韋青的私接商演案，引發球迷之間討論，不過對於中職啦啦隊來說，有女孩捲入案件，還是十分少見，也是第一次，更何況孟潔、林穎樂、陳伊、李恩菲等，都是樂天女孩「台柱」等級的成員，這也讓樂天桃猿的形象大損。

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孟潔、林穎樂、陳伊、李恩菲都是球隊高人氣女孩，而這次事件發生後，不少粉絲都不可置信，但女孩被列為被告，因為私接商演，已經觸犯公司的規定，也影響未來工作機會。有球迷笑說，過去假球案，中職球員跑法院、地檢署的狀況，現在卻是啦啦隊取代。

樂天女孩前身就很受歡迎

提到樂天女孩，她們的前身為Lamigirls，若又再度回到前身，應該是La New Girls(辣妞啦啦隊），有些原始成員都已經轉當老師，由於啦啦隊也有年紀上的限制，加上「新妹」持續竄起，啦啦隊市場也是每年中職「季後賽」的市場好戲。

樂天女孩前身為Lamigirls，沒想到會被捲入私接商演案（圖／記者陳明安攝）
樂天女孩前身為Lamigirls，沒想到會被捲入私接商演案（圖／記者陳明安攝）
浦韋青一路培養

樂天女孩由浦韋青一手打造，還曾找來不少業界人士進行試演會，挑選過程十分嚴格，每位女孩都有不同才藝，以孟潔為例，她的歌聲跟甜美外型，就有大批粉絲支持，李恩菲是韓系女孩，也多次參與廣告演出。

▲李恩菲列為私接商演案被告，影響樂天女孩形象。（圖／翻攝自李恩菲IG）
▲李恩菲列為私接商演案被告，影響樂天女孩形象。（圖／翻攝自李恩菲IG）
綁約還是未通知公司成灰暗地帶

正因為一路培養這些女孩，所以也有革命情感，尤其樂天並未「綁約」，因此女孩當然可以外接工作，但都要跟球團報備，季外則是有很多女孩打著個人的名義參加商演，電玩展等，但若是對方邀請「樂天女孩」，公司自然就要介入安排。

▲孟潔、林穎樂、陳伊、李恩菲列為被告，影響樂天女孩形象。（圖／翻攝自孟潔IG）
▲孟潔、林穎樂、陳伊、李恩菲列為被告，影響樂天女孩形象。（圖／翻攝自孟潔IG）
為何樂天女孩會被列成被告？

這次事件的發生，最主要跟女孩是否可以「認知」，這次是公司活動還是廠商活動，加上「代表性」，若是對方明確要求要有樂天女孩的球衣露出等，跟球團活動有直接連結，又沒有跟公司報備，就會成為「私接」活動，當然中間是否有（私接價格、官方價格）金錢上面的不同，就要看檢方如何定義，也是攻防重點。

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