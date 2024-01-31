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景氣龍光緩發！5成2企業首季將調薪、微增3.8%　加薪看這4大標準

▲人力銀行今（31）日公布調查指出，5成2企業龍年首季將調薪，微增3.8%。（示意圖／翻攝Pexels）
▲人力銀行今（31）日公布調查指出，5成2企業龍年首季將調薪，微增3.8%。（示意圖／翻攝Pexels）

記者李琦瑋／台北報導

主計總處日前公布2023年全年失業率平均為3.48%，年降0.19個百分點，寫下23年新低紀錄，為國內就業市場帶來曙光，展望2024年，企業徵才現況與加薪意願如何呢？人力銀行今（31）日公布「企業第一季徵才暨加薪調查」，企業加薪「意願高」、5成2有調薪計畫，但是「幅度小」，平均僅微增3.8%。

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為了解企業2024年第一季徵才與加薪的意願，1111人力銀行特別設計「企業第一季徵才暨加薪」調查，針對1111人力銀行企業人資進行立意抽樣，調查時間2024年1月15日到1月30日，有效調查份數為1,010份。

該調查顯示，51.5%受訪企業今年第一季有調薪計劃，相較於去年44.5%，意願明顯上揚，又觀察加薪幅度，今年可望平均調薪3.8%，與去年的3.7%相去不遠。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，整體而言國內股市交易熱絡，就業市場持穩，雖然失業率創下23年來新低，但是企業仍需要時間慢慢恢復信心，因而第一季加薪呈現「意願高、幅度小」，2024景氣「龍光緩發」可能要再等一等。

另外，日前有知名航空公司傳出罷工事件，調薪也成為此波勞資攻防焦點，據1111人力銀行調查指出，個人工作績效、員工配合度、企業營運獲利以及員工年資，是公司調薪主要參考標準；而除了調薪以外，給予績效／激勵獎金、優渥年終、紅包、員工旅遊，也都是企業採取犒賞員工的實質作法。

曾仲葳表示，1111人力銀行實踐社會責任，為台灣解決人才荒，同時鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，特地推出「找工作送1萬」活動，自2月1日起投遞履歷，經通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿3個月以上，就能申請1萬元大紅包，推薦者也能領到1千元發財金，有意轉換跑道的上班族，可以把握年後轉職旺季積極投遞履歷，為自己開啟龍年職場新頁。

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