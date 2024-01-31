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當心偷雞不著蝕把米！定存年息仍逾5%　專家教戰這樣買賣美元

▲美元憑藉其利差優勢仍是許多民眾外幣理財的首選，各家銀行持續祭出美元高利存款吸客，定存年息還有5%以上，外匯專家也教戰現階段買賣美元策略。（圖／記者顏真真攝）
▲美元憑藉其利差優勢仍是許多民眾外幣理財的首選，各家銀行持續祭出美元高利存款吸客，定存年息還有5%以上，外匯專家也教戰現階段買賣美元策略。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

這兩年來，美元呈現走強的趨勢，即便近期出現高點回落，美元憑藉其利差優勢，仍是許多民眾外幣理財的首選，各家銀行也紛紛祭出美元高利存款優惠吸客，目前定存年息還有5%以上。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪也表示，第1季美元預期仍溫和偏強，只是美元要再大升機率也不大，「美元利差不可能再擴大只會縮小」，這時布局美元，建議「做長不做短」，而且要是閒錢放定存1年以上，「擇時」換匯，用「利差」保護「匯差」損失，才不會「偷雞不著蝕把米」，美元想獲利了結的人，建議利用「月中旬」，新台幣相對較弱時賣匯。

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美國聯準會（Fed）即將公布2024年最新利率決策，新台幣兌美元今（31）日早盤回貶，一度來到31.28元，重貶逾1角。陳有忠分析，美國聯準會利率維持不變機率高，重點在會後聲明是否透露「即將降息」訊息。只是，以目前來看，大家仍是過多期待，不可能提前在3月降息，主要美國經濟情況還很好，第4季經濟成長率表現優於預期，消費、製造業也恢復熱度，可通膨要快速降至2.5%以下機率不大，美國要完全擺脫通膨威脅還言之過早，他預估美國最快也要6月才會降息。

至於美元表現，陳有忠指出，去年美元回落是因市場對美國降息過多期待，美國10期公債殖利率也壓下來，現在則回歸正常，除非美債殖利掉到3.8%，目前利率沒立即往下走的可能性。因此，市場在去年底殺低美元之後，現在又回補美元，預期今年第1季美元「溫和偏強」，只是，美元指數要大升到105以上機率也不大，美國6月後可能預防性降息，某程度會壓抑美元，美元要大漲也不可能。

在美元布局上，陳有忠建議，美元指數到105，就要站在賣方，不要對美元過多期待，因為已沒有理由再升息，「利差不可能再擴大只會縮小」。至於現在還可再買美元嗎？陳有忠表示要視需求而定，由於未來1年美元較偏弱，短線想靠美元獲利不易，除非做長線1年以上，畢竟長期來看，美元仍是較強貨幣，利率仍相對較高，建議若有閒錢，即買了美元可以放著不用，若短期有資金需求，就要當心「偷雞不著蝕把米」，不建議短線投資美元。

因此，他認為，若有閒錢，可放定存1年期以上，也用「利差」保護「匯差」損失，畢竟目前美元相對新台幣還是有利差優勢，放1年以上拉長時間，可避開未來半年美元下跌可能性，1年後仍有機會回到當初換匯價位。

至於買、賣匯的時點，陳有忠建議，要賣美元，只要等美元彈上來、新台幣貶值就可賣，但避開月底，因台灣是貿易出口國，月底出口商賣匯需求進口商買匯大，月底新台幣偏升，買匯要趁月底，「月中旬」價格會好一點，新台幣較易貶值，並可分批賣，每2角就賣一點，但由於今年美元要走弱，市場預期新台幣要再貶破31.6的機率不大。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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