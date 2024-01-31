當心偷雞不著蝕把米！定存年息仍逾5%　專家教戰這樣買賣美元

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至於美元表現，陳有忠指出，去年美元回落是因市場對美國降息過多期待，美國10期公債殖利率也壓下來，現在則回歸正常，除非美債殖利掉到3.8%，目前利率沒立即往下走的可能性。因此，市場在去年底殺低美元之後，現在又回補美元，預期今年第1季美元「溫和偏強」，只是，美元指數要大升到105以上機率也不大，美國6月後可能預防性降息，某程度會壓抑美元，美元要大漲也不可能。
在美元布局上，陳有忠建議，美元指數到105，就要站在賣方，不要對美元過多期待，因為已沒有理由再升息，「利差不可能再擴大只會縮小」。至於現在還可再買美元嗎？陳有忠表示要視需求而定，由於未來1年美元較偏弱，短線想靠美元獲利不易，除非做長線1年以上，畢竟長期來看，美元仍是較強貨幣，利率仍相對較高，建議若有閒錢，即買了美元可以放著不用，若短期有資金需求，就要當心「偷雞不著蝕把米」，不建議短線投資美元。
因此，他認為，若有閒錢，可放定存1年期以上，也用「利差」保護「匯差」損失，畢竟目前美元相對新台幣還是有利差優勢，放1年以上拉長時間，可避開未來半年美元下跌可能性，1年後仍有機會回到當初換匯價位。
至於買、賣匯的時點，陳有忠建議，要賣美元，只要等美元彈上來、新台幣貶值就可賣，但避開月底，因台灣是貿易出口國，月底出口商賣匯需求進口商買匯大，月底新台幣偏升，買匯要趁月底，「月中旬」價格會好一點，新台幣較易貶值，並可分批賣，每2角就賣一點，但由於今年美元要走弱，市場預期新台幣要再貶破31.6的機率不大。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。