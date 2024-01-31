NBA／湖人122:138不敵老鷹！苦吞2連敗　被Dejounte Murray砍24分

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昨天才輸給休士頓火箭，這一場比賽湖人仍讓明星大前鋒Anthony Davis輪休，選擇頂替他位置的是23歲的長人Jaxson Hayes。在少了一員大將的情況下，他們此役上半場打得很掙扎，以56:67暫時落後。
易籃再戰後，老鷹又打出6:0的小高潮，此役比賽James和D'Angelo Russell的火力都有所下滑，主要依靠Austin Reaves的優異表現，才沒有完全被拉開。但進入到末節後，近期和湖人傳出交易傳聞的Dejounte Murray，屢次用招牌的中距離跳投對紫金軍造成傷害。
在湖人隊追分時期，Murray連進4球，之後再用一次上籃徹底殺死比賽懸念，湖人在比賽最後時刻開始換下主力球員，老鷹確定拿下這一場的勝利。
James這一場17投7中，攻下20分9籃板8助攻，依舊是全面的表現，但效率稍微下降了一些；Reaves則是19投10中，拿到全隊最高的28分；Russell今晚狀態不佳，只有9分。
老鷹方面，主控Trae Young攻下26分13助攻，三分球9投6中；Murray則是19投11中，拿到24分9助攻，兩名頂尖後衛給湖人軍帶來極大的麻煩，左右了這場勝負。