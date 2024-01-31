「不再做柯總召的小螞蟻」 傅崐萁籲：綠委起義來歸別當橡皮圖章
民眾黨不分區當選人黃國昌今（31）日重申國會改革主張，並宣布將自推不分區當選人黃珊珊選立院龍頭，等同保送國民黨推出的「韓江配」。對此，國民黨新任黨團總召傅崐萁表示，樂見民眾黨願意擔任忠誠在野黨，更向民進黨夥伴喊話，「趕快起義來歸，不再做政黨橡皮圖章，不再做柯總召下面的小螞蟻」。
記者林怡昕／台北報導
黃國昌稍早宣布，民眾黨將推黃珊珊擔任民眾黨推舉的立法院長候選人，若第一輪不幸無法順利產出國會議長，民眾黨8位委員將不會參與第二輪投票。屆時如果在藍綠都沒跑票的情況下，順利進入第二輪投票，佔票數優勢的國民黨「韓江配」沒意外就會勝出。
傅崐萁受訪時指出，對於民眾黨願意擔任忠誠在野黨，不止表達樂見，也願意全面跟民眾黨合作，希望立院龍頭選舉能順利由在野黨出任，讓國會有監督制衡的能力。
傅崐萁也提到，新國會來了，再次向民進黨夥伴喊話，趕快起義來歸不再做政黨橡皮圖章，不再做民進黨團總召柯建銘下面的小螞蟻，「我們一起讓國會壯大，才能夠有對人民負責的開放國會」。
傅崐萁式誓言，所有改革方向第一會期就會進行，國民黨立院黨團非常清楚，能夠成為韓國瑜、江啟臣最強大的後盾，而不是像民進黨在起內鬨，希望所有在野力量都能夠全面整合，讓國會站起來，讓人民站起來。