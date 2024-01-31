揪藍委馬文君5度帶隊赴中交流 台灣基進黨楊佩樺今出庭補資料
台灣基進黨楊佩樺去年10月揭露國民黨立委馬文君動員台灣學生赴中交流，對馬提出涉違反《國家安全法》為境外敵對勢力發展組織罪。台北地檢署今（31）日以告訴人身份傳喚楊佩樺出庭，楊偵訊前表示，提告後回去整理回溯2023年之前馬文君的行程，驚覺馬文君早在14年前就已經涉入其中，因此一併將資料交付檢察官。
記者潘千詩／台北報導
楊佩樺說，上次來按鈴時提供的事證是在2023年，中國當時請馬文君協助動員組織的文件，確實馬文君本人沒到，是高雄某國小教務主任帶團過去，因此回去後，回溯整理到馬文君第一次參加的時間點，為2010年四川省台辦首屆辦統戰夏令營，馬文君就是帶隊的隊長，將提供新的資料一起給地檢署。
楊佩樺指出，因為馬文君2009補選當上立委，格年，也就是2010年馬上動員學生去中國，也就是四川省台辦主辦的首屆夏令營，她還當領隊，接著在2011進入立法院國防外交委員會，直到現在長達12年時間，本次會期不知道馬文君會不會又爭取進去國防外交委員會，在此過程中，馬文君從2012、2015、2016、2018、2023年都有親自過去，或協助動員，或派辦公室主任到中國當隊長組織學生一起過去，以上為公開資料，都能找得到，但沒公開的資料呢？
楊佩樺表示，四川省台辦主要目的就是協助國台辦處理對台的涉台事務，就是所謂的統戰單位，馬文君身為立委不該沒有此敏感度，加上她去中國後，在有中國官員的場合致詞時會提到「促進統一」的言論，即便一開始不知道，去了1、2次也應該知道，但她還持續去，且約在2018年後，馬文君還陸續刪除或凍結對台有利的軍事預算，阻擋潛艦國造預算，背後與中國疑有關係，國安單位應調查。