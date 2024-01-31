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推黃珊珊參選立法院長　黃國昌：第一輪未產生人選第二輪將不投票

▲民眾黨團今天舉行記者會公布投票意向。（圖／記者葉政勳攝，2024.01.31）
▲民眾黨團今天舉行記者會公布投票意向。（圖／記者葉政勳攝，2024.01.31）

記者邱新博／台北報導

民眾黨團今（31）日公布明日立法院長選舉投票意向，將推出民眾黨準立委黃珊珊參選立法院長；他們相信，民眾黨準立委黃國昌也說，如果第一輪能夠選出立法院長是台灣社會之福，但若不能，由民眾黨成員擔任立法院長，更能在藍綠兩大黨之間扮演不偏不倚的中立角色。民眾黨8位立委將不會參與第二輪投票。

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黃國昌表示，在立法院長選舉中，民進黨立委游錫堃、蔡其昌與代表國民黨爭取的韓國瑜、江啟臣，皆表示對國會改革4大訴求的支持，但藍綠兩黨的重要人士，卻持續透過媒體攻擊放話；他點名特別是民進黨團總召柯建銘、民進黨立委林俊憲、許智傑，抹黑民眾黨團為「沒用的8席」、「私設刑堂」、「密室協商」、「過度自抬身價」，企圖移轉民進黨國會改革跳票8年的事實。

黃國昌說，他們基於尊重，在與兩組搭檔人選討論國會改革理念時採不公開談話，事後接受媒體聯訪並發布新聞稿，讓國人充分了解彼此的理念與想法，豈料，竟有不明人士向政治立場偏頗的名嘴放話，誣指民眾黨團成員在與韓國瑜及江啟臣的談話中「私下求饒」，簡直荒謬至極。

黃國昌表示，在明日立法院長選舉中，民眾黨第一輪將一致投票支持黃珊珊；他舉例，在世界上由少數政黨成員擔任國會議長並不罕見，包括現任立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）、現任捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）以及泰國眾議院議長萬諾（Wan Muhamad Noor Matha）等，都是由國會小黨成員擔任議長「由民眾黨成員擔任立法院院長，更可以在藍綠兩大黨之間扮演不偏不倚的中立角色，並在未來跟兩大黨攜手完成國會改革。

黃國昌表示，民眾黨希望在兩黨對立的情況下，扮演中立的溝通橋樑，希望藍綠兩黨共同支持黃珊珊當院長；他提到若第一輪投票無法產生院長人選，民眾黨8名黨團成員皆不會參與第二輪投票；但若第一輪黃珊珊當選，副院長選舉將不會推出人選。

黃珊珊表示，台灣國會邁向三黨不過半的國會生態，代表未來4年不會出現單一政黨主導一切的類專制霸權；她說，立法院必須做到真正協商妥協，以全體民意為考量，希望藉由議題合作落實政黨和解社會和諧目標，這不只是走自己的路，更是要帶領台灣社會走向公民主義的新路。

至於被問及，是否會去向藍綠兩黨拜會爭取支持，以及兩年條款若生效，是不是要請辭立法院長？黃珊珊回應，當然希望爭取藍綠兩黨的支持，也很樂意去拜會；至於兩年條款，到時候就依照黨的決定來處理。民眾黨主席柯文哲也表示，兩年條款當然辭職書都寫好了，未來依照實際情況來處理。

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