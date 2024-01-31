NBA／Curry對飆「女版Curry」！2024年明星賽三分球大賽公布規則
本季NBA明星周將在2月到來，今年NBA明星賽將會準備一場前所未見的三分球大賽對決，由NBA「三分球之王」Stephen Curry與有著「女Curry」之稱的WNBA（美國女子職業籃球聯盟）球星Sabrina Ionescu正面交火，NBA官方也在今（31）日正式公布比賽規則。
記者張志宇／綜合報導
NBA官方今公布Stephen Curry交戰Sabrina Ionescu的比賽規則，雙方將在2月17日常規的三分球大賽結束後舉行，Curry將使用NBA規定的三分線距離與籃球，而Ionescu則是使用WNBA的三分線距離與籃球，今年三分大賽一樣包含5個出手點，一個花球點與兩個大號三分的出手點。
此次對決更帶有公益性質，只要Stephen Curry與Sabrina Ionescu都投進一顆三分球，聯盟就會捐1000美元給各別慈善團體，花球進一顆則捐2000美元，大號三分則是一顆3000美元。
雖本次競賽帶有公益性質，但對於雙方將在不同三分線距離出手，還是受到球迷褒貶不依的評價，並有球迷紛紛表示，「應該會很有趣，但兩人都應從NBA的三分線上投籃」、「這是公平的，因爲若使用WNBA的投籃距離，那對於Steph是不公平的；而如果使用NBA的投籃距離，對於Sabrina來說也是不公平的，因為她們並不習慣從那麼遠的距離投籃，這是由於生理因素所致」，對於出手距離不相同，Sabrina Ionescu也在社媒上回擊，「自己會在NBA的三分線上投籃。」
值得一提，Stephen Curry為NBA的歷史三分球王，而Sabrina Ionescu則曾創下WNBA單季三分球紀錄，並在上屆明星賽三分球大賽中，創下了37分的恐怖數據，兩人將在三分球大賽交手，勢必能為明星賽增添不少話題。