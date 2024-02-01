新春抽獎活動PK！統一麵加碼最有感「20元以上發票」抽百萬好禮

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不少民眾現在逛家樂福等量販，都會看到滿滿的泡麵牆，其中統一麵更是家樂福排行第一名的泡麵，2023年單月平均銷售甚至高達750萬～800萬元佳績。近期網路上也出現「你吃統一麵是乾吃派還是煮熟派？」的言論，引來許多網友留言捍衛其統一麵吃法門派，可見統一麵的百搭，而且在台灣人的心目中已經是人手一包，不可或缺的儲備糧食。此次統一麵祭出超有感活動回饋消費者，無論你是哪一派，還不來試試手氣嗎？
不只祭出抽獎活動，國民泡麵「統一麵」，近期也因為將「肉燥」、「鮮蝦」、「肉骨茶」、「蔥燒牛肉」四款經典口味，分別打造了獨具特色的RAP新曲，意外在校園中掀起另一股流行，統一麵的RAP新曲已經在校園被學生瘋狂傳唱，甚至是編排各種舞蹈、一夕爆紅。
還沒有跟上國民泡麵熱潮嗎？不管是翻玩統一麵RAP新歌，還是趁著這波熱潮，搶購國民泡麵加入發票登錄抽好禮戰局，快手刀加入這波熱潮，從經典美味中大賺好康！
發票登錄活動時間：1/23-3/31
活動網站（掃產品包裝QRcode也可進入網站頁面）
活動辦法：購買統一麵系列產品（包含 統一麵肉燥風味/蔥燒牛肉風味/肉骨茶風味/鮮蝦風味麵）金額滿20元，憑發票即可獲得抽獎機會一次。
（詳細內容依活動網站公告為準）