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新春抽獎活動PK！統一麵加碼最有感「20元以上發票」抽百萬好禮

▲只要購買統一麵就能憑滿額發票獲得抽獎資格，最大獎將大方送出10萬點數。（圖／品牌提供）
▲只要購買統一麵就能憑滿額發票獲得抽獎資格，最大獎將大方送出10萬點數。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

接近農曆新春，各大業者都在推促銷檔期以及抽獎活動，國民泡麵「統一麵」也加碼送出總價值百萬的好禮，只要購買統一麵就能憑滿額20元以上發票獲得抽獎資格，不僅門檻低，還週週抽出幸運兒！最大獎還更是大方送出10萬點數五名，新春想要試試手氣的民眾，還得手刀加入這場戰局！

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民眾只要在活動期間，1/22-3/31間，購買統一麵全系列泡麵：包含統一麵肉燥/鮮蝦/肉骨茶/蔥燒牛肉（含袋麵+碗麵），以及新品統一麵小時光麵館就能參加抽獎，最大獎可以獲得10萬點數，共計有五名，其中包含OPENPOINT點數以及LINE點數，還有禮券甚至是超夯新品等多項好禮，獎項總價值破百萬！

▲想要獲得10萬點數與多重好禮？趕快搶購國民泡麵後登錄發票。（圖／品牌提供）
▲想要獲得10萬點數與多重好禮？趕快搶購國民泡麵後登錄發票。（圖／品牌提供）
不少民眾現在逛家樂福等量販，都會看到滿滿的泡麵牆，其中統一麵更是家樂福排行第一名的泡麵，2023年單月平均銷售甚至高達750萬～800萬元佳績。近期網路上也出現「你吃統一麵是乾吃派還是煮熟派？」的言論，引來許多網友留言捍衛其統一麵吃法門派，可見統一麵的百搭，而且在台灣人的心目中已經是人手一包，不可或缺的儲備糧食。此次統一麵祭出超有感活動回饋消費者，無論你是哪一派，還不來試試手氣嗎？

▲統一麵打造了獨具特色的RAP新曲，在校園間爆紅。（圖／品牌提供）
▲統一麵打造了獨具特色的RAP新曲，在校園間爆紅。（圖／品牌提供）
不只祭出抽獎活動，國民泡麵「統一麵」，近期也因為將「肉燥」、「鮮蝦」、「肉骨茶」、「蔥燒牛肉」四款經典口味，分別打造了獨具特色的RAP新曲，意外在校園中掀起另一股流行，統一麵的RAP新曲已經在校園被學生瘋狂傳唱，甚至是編排各種舞蹈、一夕爆紅。
 
還沒有跟上國民泡麵熱潮嗎？不管是翻玩統一麵RAP新歌，還是趁著這波熱潮，搶購國民泡麵加入發票登錄抽好禮戰局，快手刀加入這波熱潮，從經典美味中大賺好康！

發票登錄活動時間：1/23-3/31
活動網站（掃產品包裝QRcode也可進入網站頁面）
活動辦法：購買統一麵系列產品（包含 統一麵肉燥風味/蔥燒牛肉風味/肉骨茶風味/鮮蝦風味麵）金額滿20元，憑發票即可獲得抽獎機會一次。
（詳細內容依活動網站公告為準）

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