蝦皮也遭點名！美國公布2023年惡名市場名單　淘寶、拼多多入列

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報告點名了中國、越南、印度、菲律賓在內的18國33個實體市場，其中被認為是世界上假冒產品的頭號來源地中國就有華強北電子市場、羅湖商業城、北京秀水街、五愛市場等7個市場遭到點名。
在網路市場方面，包括淘寶、敦煌網、拼多多及微信電子商務生態系統，還有雲端儲存服務的百度網盤等，也都再度被點名。跨境電商速賣通（Aliexpress）今年則被除名。
此外，總部位於新加坡的蝦皮也被點名。報告指出，雖然蝦皮過去一年大量投資以保護品牌與增強防偽能力，並推動強化主動篩檢、培訓等措施，但在部份平台仍存在大量仿冒商品、回應過慢，對多次侵權者的執法也不力。蝦皮對此表示，台灣與越南市場致力防偽，已見成效。
該報告指出，許多實體市場客流量自新冠疫情後顯著復甦，雖然旅遊銳減、現場買家減少，讓許多實體店面轉向從線上銷售，但仍有許多賣家採取現場與線上銷售牟利。
該報告指控中國依然是全球仿冒商品的最大來源國。來自中國的假盜版商品，加上中國從香港轉運到美國的商品，占美國海關與邊境保護局（CBP）截獲的贗品總價的六成，對此，美方呼籲中國修改同時擴大執法力道。
今年名單聚焦在因仿冒商品帶來的潛在健康與安全風險，利用品質低劣的材料，並在避開監管或缺乏安全控制下製造，從而導致產品不合格、無效且具危險性。
美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）指出，「仿冒和盜版商品貿易損害了工人、消費者和小企業，並最終損害了美國經濟。」她強調，今年惡名市場名單意義重大，凸顯了仿冒商品的潛在危險，以及為何強有力執法行動打擊這些（仿冒盜版）商品貿易，對於經濟發展非常重要。