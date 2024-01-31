李連杰愛妻昔為性感女神！62歲利智罕見露臉 「雙頰凹陷」認不出
62歲大陸女星利智曾是亞洲小姐冠軍，當時她被倪匡稱讚是「五十年難得一見的美女」，1999年她和李連杰祕密交往11年後，結為夫妻，婚後育有兩女。利智結婚後淡出螢光幕前，為愛放下事業，近日有網友曝光利智的近照，雙頰凹陷戴著眼鏡，讓人認不出是當年的性感女神。
記者薛羽彤／綜合報導
李連杰近日帶著一家人到尼泊爾修行，照片中的利智留著短髮、戴著眼鏡，雙頰凹陷，手部也可以明顯看到關節，看起來相當消瘦，不過她身旁的女兒看上去有利智的影子，擁有出眾的外貌，遺傳了父母的好基因。利智的近照曝光後，與昔日模樣差很大，驚呆許多網友，「天啊，這是利智！！她居然62歲了」、「完全認不出來是利智...」、「利智骨相不抗老，鼻基底低，老了骨質流失臉就塌了」。
利智和李連杰愛情長跑11年才結婚，當時李連杰說過，「認識利智後才明白，什麼是人生中炙熱的愛情」，而為了給老婆安全感，李連杰把20億港幣（約89億元台幣）的身家財產，全交給老婆管理，還會在世界各地為利智購買豪宅，寵妻行徑令人羨慕。
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