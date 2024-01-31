上櫃公司董事酬金曝光　欣銓奪冠、世界先進只排第三

證交所今（31）日公布上櫃公司111年第二階段董事及監察人酬金實際支領情形，平均每位董事酬金部分，由半導體測試服務大廠欣銓，以1356萬元奪冠，欣銓前一年度還只是第四名。而前一年度第七名的無塵室機電整合工程廠聖暉，這次以1158萬元拿下第二名、緊追在後。第三名則是台積電轉投資的世界先進，以1116萬元拿下第三。前三名上櫃公司都突破千萬，且前10名中，就有7家是半導體相關廠商。
記者許家禎／台北報導
上櫃公司111年第二階段董事及監察人酬金實際支領情形出爐，第一名到第三名為欣銓、聖暉與世界先進，分別為1356萬元、1158萬元與1116萬元。第四到第五名為遊戲股的鈊象與中美晶，分別為917萬元與817萬元。
第六到第十名則分別為半導體業的環球晶、力旺、航運業的中菲行、頎邦與電子零組件的光頡，其中環球晶平均每位董事酬金為812萬元、力旺為711萬元，中菲行、頎邦與光頡之平均每位董事酬金則落在600到650萬元之間。
觀察前一年度110年的平均每位董事酬金，前三名則是穩懋、康和證與世界先進，第四與第五為欣銓與鈊象，第六到第十名為宏遠證、聖暉、福邦證、元大期貨與撼訊。
另外，共有108家上櫃公司111年虧損，但董監事酬金總額或平均每位董監事的酬金卻增加，像是光通訊廠東典的115.6萬元、遊戲廠辣椒的103.2萬元，以及新鉅科的98.2萬元。