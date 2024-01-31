民眾黨推黃珊珊爭立院龍頭 柯建銘：國王的新衣別再演了
立法院長龍頭之爭將在明日登場，民眾黨8席立委成為關鍵少數，今（31）日終於宣布投票意向，將自推黃珊珊角逐立法院長，對此民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，從第一天自己就講得很清楚，院長的角色是國會外交，不是國會改革，不會乞求民眾黨來支持，否則喪失自己原則，更稱國王的新衣已經不是新衣了，別再演了。
記者陳威叡／台北報導
對於民眾黨今天宣布將自推黃珊珊角逐立法院長，柯建銘回應，從黃國昌提出的國會四大改革到今天正相大白，大家很清楚到到底在演什麼戲，這是大是大非的問題，自己作為總召必須要有危機控管能力，「敵人在騙你的時候，有可能會掉到他的陷阱嗎？」
柯建銘說，因此第一天自己就說得很清楚，院長的角色是國會外交，而不是國會改革，民進黨不會祈求民眾黨支持，因而喪失原則，要的話就是民眾黨起義來歸。現在看來民眾黨只是在製造聲量，掩飾結果，自己早已一眼望穿，早知道跪求也沒有用，今天柯文哲、黃國昌所講的話都是在騙人騙己，演一場聲量很大的戲，大家都很清楚他們在講什麼話。
柯建銘表示，自己第一天就講了，民眾黨有可能投自己來保送韓國瑜，黃珊珊選院長說國會新氣象，是遞出橄欖枝，反問如此國會皇冠會掉到黃珊珊頭上嗎？一再演下去，沒有人會接受，「國王的新衣已經不是新衣了，不要再演了。」