政治小白遍地紮根！民眾黨培訓19歲廖家嫻當刺客　3年後選里長

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最年輕的小草是外型甜美的廖家嫻，年僅19歲的她在南屯區從事美甲工作，經常和客人聊起，里內哪些公共設施和服務做得不夠好，某天廖家嫻問客人「如果我出來選里長，你們會不會支持」？客人大叫「你去選我一定投給你！」但她和政治沒有淵源，很開心能就近找到訓練自己的機會。
廖家嫻的媽媽是越南人，她上江和樹的直播時表示，從小她就協助媽媽和新住民姐妹們調和日常事務，覺得服務別人很有成就感，她在政治上是一張白紙，因此更能了解一般百姓的實際需求。網友則狂喊要廖家嫻公布IG。
江和樹表示，里長有越來越年輕化的趨勢，他相信給年輕人機會，就是給自己未來。廖家嫻2003年2月出生，3年後的4月選舉投票，剛好符合候選人須滿23歲的資格。
江和樹和日前當選國民黨台中市區域立委的羅廷瑋都是里長出身，因服務口碑好，一任里長之後成功轉任市議員，並透過自己的服務系統培養多位年輕人當選里長。江和樹認為，民眾黨一直被定位為網路政黨，爆紅雖然很快，可是想從政不能空有理想，每個想參選的人都自認有很好的理念，但基層沒紮根就不會有未來。
江和樹說，培訓後的種子若想參選，他不會勉強一定要加入民眾黨，因為「想為民服務，內心一定要有先有『民眾』，其次才是『黨』」。他計劃光是自己的選區大里區，3年後至少推出15人參選里長。