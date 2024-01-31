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政治小白遍地紮根！民眾黨培訓19歲廖家嫻當刺客　3年後選里長

▲江和樹大讚19歲的廖家嫻是「刺客等級」，將全力栽培參選里長。（圖／江和樹提供，2024.01.31）
▲江和樹大讚19歲的廖家嫻是「刺客等級」，將全力栽培參選里長。（圖／江和樹提供，2024.01.31）

記者顏幸如／台中報導

擅打空戰的民眾黨，總統大選後開始遍撒種子，栽培小草紮根基層，台中市「小草扎根」里長訓練營篩選出10多名想選里長的「潛力股」，其中從事美甲工作的廖家嫻僅19歲，若3年後參選，剛好符合滿23歲的資格。她透露常和客人聊天，感慨里內有太多待改進之處，客人鼓勵熱心的她出來參選，因此有了受訓的動機。市黨部主委江和樹大讚她是「刺客等級」，將全力栽培。

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▲廖家嫻上江和樹的直播，暢談想參選里長的動機。（圖／江和樹提供，2024.01.31）
▲廖家嫻上江和樹的直播，暢談想參選里長的動機。（圖／翻攝江和樹臉書，2024.01.31）
民眾黨台中市黨部在19、28日舉辦2場「小草扎根」里長訓練營，共有上百名年輕人參加，江和樹表示，第一階段篩選出10幾位年輕人，將安排他們先見習社會服務、了解里長工作內容，通過考驗後再教導如何打選戰。

最年輕的小草是外型甜美的廖家嫻，年僅19歲的她在南屯區從事美甲工作，經常和客人聊起，里內哪些公共設施和服務做得不夠好，某天廖家嫻問客人「如果我出來選里長，你們會不會支持」？客人大叫「你去選我一定投給你！」但她和政治沒有淵源，很開心能就近找到訓練自己的機會。

▲想參選里長的廖家嫻，IG有多張美照。（圖／江和樹提供，2024.01.31）
▲想參選里長的廖家嫻，IG有多張美照。（圖／江和樹提供，2024.01.31）
廖家嫻的媽媽是越南人，她上江和樹的直播時表示，從小她就協助媽媽和新住民姐妹們調和日常事務，覺得服務別人很有成就感，她在政治上是一張白紙，因此更能了解一般百姓的實際需求。網友則狂喊要廖家嫻公布IG。

江和樹表示，里長有越來越年輕化的趨勢，他相信給年輕人機會，就是給自己未來。廖家嫻2003年2月出生，3年後的4月選舉投票，剛好符合候選人須滿23歲的資格。

江和樹和日前當選國民黨台中市區域立委的羅廷瑋都是里長出身，因服務口碑好，一任里長之後成功轉任市議員，並透過自己的服務系統培養多位年輕人當選里長。江和樹認為，民眾黨一直被定位為網路政黨，爆紅雖然很快，可是想從政不能空有理想，每個想參選的人都自認有很好的理念，但基層沒紮根就不會有未來。

▲「最年輕刺客」廖家嫻的IG有多張美照。（圖／江和樹提供，2024.01.31）
▲「最年輕刺客」廖家嫻的IG有多張美照。（圖／江和樹提供，2024.01.31）
江和樹說，培訓後的種子若想參選，他不會勉強一定要加入民眾黨，因為「想為民服務，內心一定要有先有『民眾』，其次才是『黨』」。他計劃光是自己的選區大里區，3年後至少推出15人參選里長。

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