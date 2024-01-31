只剩今天！逾600名新生兒還未領6千 父母記得下午5時前到郵局領
新生兒普發現金6000元領取期限將於今（31）日截止，根據財政部統計，112年10月1日至12月31日在國內出生且符合普發現金領取資格的新生兒合計約3.5萬人，截至昨日為止，還有600多人尚未領取，國庫署呼籲，家中有符合領取資格尚未領取的新生兒，把握最後1天，務必在今日下午5點前至郵局領取，明日起無法領取也不會補發，郵局櫃檯也不再受理。
記者顏真真／台北報導
依「全民共享經濟成果普發現金辦法」，112年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明的國民，且其生母或生父符合領取資格者，領取期限至今年1月31日。尚未領取普發現金的新生兒父母前往郵局臨櫃領取時，如果生母符合資格，除攜帶新生兒出生證明外（不必先辦理出生登記），記得務必攜帶生母具照片的身分證明文件。
至於委託他人代領，除上述文件外，國庫署也提醒，必須攜帶代領人具照片身分證明文件；如果是生父符合資格，經1988客服專線通知領取後，請攜帶新生兒出生證明及生父具照片的身分證明文件等前往郵局領取。
國庫署特別強調，倘遇無法領取或有相關問題，請務必於今日立即撥打1988客服專線洽詢。另外，普發現金專案113年1月31日結束後，普發現金宣導網站將不再提供服務。此外，國庫署也再次呼籲，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。