王淨情史都是「柏」字男神！曹佑寧校花前女友曾騷擾合作女星
藝人王淨和曹佑寧穩定交往1年多，今（31）日被週刊爆出兩人已登記結婚，不過王淨火速透過經紀人否認傳聞，「謝謝大家幫我們趕進度，目前的規劃還是繼續在工作上多多努力。」王淨情史豐富，年僅25歲的她就和3位「柏」字的男星傳過緋聞。
記者薛羽彤／綜合報導
王淨長相清秀可愛，感情對象也是一個接著一個，交往過的男友無一不是帥哥，包括宋柏緯、王柏傑、林柏叡等，被封為「集柏女星」。王淨與《鬥魚》林柏叡談戀愛鬧得滿城風雨，後來雙方和平分手；前年五月也掰了最後一個「柏」字男星宋柏緯。王淨曾說過，她曾認為戀愛就是要用盡力氣、敢愛敢恨；而現在她嚮往的愛情，不再是轟轟烈烈，而是在日常生活中，能夠接受彼此。之後因為和曹佑寧同一個拳擊教練才牽起這緣份，小倆口被拍到後也大方認愛。
至於曹佑寧的情史，前年6月曹佑寧突然情變交往6年的「輔大校花女友」鍾蕙羽，被爆出是因為曹佑寧在大陸拍攝《為你逆光而來》時，跟女星余玥的親密劇照，惹來鍾蕙羽吃醋。余玥也在微博上證實，揭鍾蕙羽私訊騷擾。而當年曹佑寧傳出為了跟鍾蕙羽在一起，有一說法是「搶人女友、甩正宮江柔璇」，情史戲劇化程度不輸王淨。
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