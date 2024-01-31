NBA／Embiid稱足球比籃球更偉大！爆自己打NBA、而非去踢球的原因

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這位費城76人隊球星在近期的一次專訪中表達了自己對於足球的熱愛， 「我更想成為一名足球運動員，而不是一名籃球運動員。」Embiid如此說道，「對我來說，足球就是世界上最偉大的運動——沒有與之接近的。」
Embiid隨後也分享自己對於職業運動的概念和理念，「我喜歡團隊的概念。在籃球比賽中，如果你有2名優秀的球員，你就能獲勝，但在足球比賽中，球隊必須團結一致才行。」
那麼為什麼當年他不選擇踢足球呢？Embiid透露，自己的身材讓他成為球場上的「惡霸」，但也成為朝足球運動發展障礙，他身高超過7呎（213公分），因為高大的身材使他無法成為足球場上的進球王牌。「我一直想成為一名前鋒，但我太高了。後來我發現自己適合中場位置，因為我喜歡控球、傳球，控制整個比賽。」
Embiid笑說自己塊頭大、身體強壯，所以大家在場上都很怕自己，「因為我只要做出一些動作，就表現得像是要踢你的腳一樣，每個人都很怕我是那種愛欺負人的人。」
Embiid坦言自己高大的身材真的不太適合踢足球，就算是守門員這個需要人高手長的位置，他的身材也顯得太鶴立雞群了。不過在另一個平行宇宙，他還是信心滿滿地表示，自己搞不好會比梅西和C羅更出色。
儘管Embiid的足球夢想可能已無法實現，但作為一名籃球運動員，他絕對是超級明星。在2014年被NBA費城76人隊選中後，Embiid生涯7次入選全明星賽，2次拿下得分王，並8次入選NBA最佳陣容，然後在2023年加冕為年度MVP。