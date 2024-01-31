周榆修將接秘書長鷹派接管民眾黨？柯文哲：他怎麼看都像鴿子
2024大選落幕，傳出民眾黨內幹部大洗牌，5位中央委員集體請辭，另由柯辦主任周榆修接任黨秘書長，柯辦發言人陳智菡將負責新成立的政策部門，被視為「鷹派」全面接掌黨職。民眾黨主席柯文哲今（31）日表示，怎麼會有人認為周榆修是鷹派？「我每次笑他怎麼看都像鴿子。」至於中央黨員請辭，柯文哲說，一個政黨裡面常有不同意見。
記者邱新博／台北報導
柯文哲今天與民眾黨團共同舉行記者會，說明新國會優先法案以及立法院長選舉的投票意向。對於媒體提問有關中央委員集體請辭，柯文哲回應，中央委員會今天中午才會開會，，一個政黨裡面常有不同意見，遇到問題就處理問題，剛好今天周三中午會開會，所以問題到時候再解決。
而傳出周榆修接任黨秘書長、陳智菡掌政策部門，被視為鷹派接掌黨中央？柯文哲反問，「怎麼會有人認為周榆修是鷹派？蠻奇怪的。」他表示，民眾黨的發展總是適才適用，誰適合擺哪些位子，總有階段性任務，他笑說，「周榆修怎麼被歸類為鷹派，我每次都笑他怎麼看都像鴿子。」
另外，新竹市府發言人徐千晴將回任黨中央，被爆出有意深耕雙北，參選下一屆縣市議員選舉？柯文哲則說，參政是每個人的權利，希望在哪發展這要討論，雙北範圍很大，去哪個選區還不知道。
對於昨日爆出中央委員集體請辭，民眾黨發言人李頂立說，今天召開中央委員會瞭解情況後，黨部會正式對外公告。