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壓縮台灣海空權？中國調整M503航線　國台辦：不存在「海峽中線」

▲國台辦發言人陳斌華表示，兩岸同屬一中，不存在所謂的「海峽中線」。資料照。（圖／翻攝自國台辦微博）
▲國台辦發言人陳斌華表示，兩岸同屬一中，不存在所謂的「海峽中線」。資料照。（圖／翻攝自國台辦微博）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國民航局30日宣布自2月1日起取消M503航線自北向南運行偏置措施，引起台灣各界高度關注。該航線是距「海峽中線」最近距離是7.8公里，台灣與美國智庫認為，這是在模糊「海峽中線」。對此，中國國台辦發言人陳斌華31在例行記者會上表示，兩岸同屬一中，不存在所謂的「海峽中線」。

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中國民航局30日宣布將自2月1日起取消M503航線自北向南運行偏置措施，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，此舉引起台灣各界高度關注。該航線距離海峽中線最近的距離是7.8公里，台灣及美國智庫認為，這是在模糊「海峽中線」，是對台灣「海空權」進行施壓。

對此，國台辦發言人陳斌華表示，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份，不存在所謂的「海峽中線」。陳斌華指出，M503航線是一條民用航線，在上海飛行情報區內，啟用該航線是為了緩解相關空域航路擁堵，保障航空安全。

國台辦先前表示，此舉有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，有說法認為，這是中國在為兩岸航線全面恢復做準備。對此，陳斌華表示，根據兩岸空運相關安排，兩岸航空公司可在大陸61個航點與台灣10個航點間，每週共安排不超過890班客運航班運行。 兩岸空中直接通航，極大便利了兩岸民眾往來，為增進兩岸同胞的共同利益發揮了重要作用。

陳斌華表示，去年以來，隨著疫情防控進入新階段，陸方順應兩岸同胞的共同願望，積極推動兩岸空中直航航點復航。目前，大陸14個城市每周執飛兩岸航線共500多班客運航班，運送旅客8萬餘人次。兩岸航班、運量雖較疫情期間有所增長，但因航點有限，總體上兩岸往來仍有較大不便，台胞台商熱切期盼兩岸直航航點盡快全面復航。

陳斌華續指，陸方一直在為兩岸航線全面復航做準備。民進黨當局應盡快取消兩岸航空運輸方面的不合理限制，滿足兩岸民眾特別是台灣民眾的出行需求。

記者會上也提到，台灣3月1日可能會開放旅行團赴陸，針對大陸是否跟進、推出放寬大陸遊客赴台措施一事，陳斌華則稱，關於開放兩岸觀光旅遊問題，2023年5月19日，大陸旅遊主管部門已對外發佈恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。至於大陸遊客赴台旅遊事，大家心知肚明，障礙不在大陸一方。

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