MLB／金鶯去年打出單季101勝！重建有成 卻傳將以541億出售球隊
真是一筆好買賣！在今（31）日根據美國媒體《Puck News》爆料指出，「去年大聯盟（MLB）美聯東區龍頭巴爾的摩金鶯的老闆John Angelos，同意以17.25億美元（約新台幣541.8億）將球隊出售給億萬富翁David Rubenstein與Mike Arougheti」，這筆交易讓John Angelos大賺一筆，因為Angelos在1993年僅花1.73億美元就購得球隊，比起買入時升價十倍。
記者張志宇／綜合報導
知名財經雜誌《富比世》對金鶯隊的估值認定為17.13億美元，在大聯盟棒球隊中排名第18名，根據美媒透露，「近年因老闆John Angelos年事已高，他已將球隊經營權轉交給兒子接手，此次交易決定由兒子主導，David Rubenstein預計將成為金鶯新一任的掌舵者。」
目前尚未清楚此交易將在何時完成，但大聯盟球隊老闆們也將在下週於奧蘭多會面，並在聽取詳細的交易簡報後，再來投票決定是否同意此次交易，據美媒體指出，「若交易順利達成，新老闆David Rubenstein與Mike Arougheti僅會先獲得球隊40％的股權，剩餘股權要等到大老闆老闆John Angelos過世後，再由Mike Arougheti買斷剩餘的股份。」
金鶯隊去年打出101勝61敗成績，奪得美聯東區龍頭，雖在美聯分區賽遭德州遊騎兵橫掃出局，但在大聯盟剛公布的2024年百大新秀榜中，金鶯仍然有6名新秀入榜，球隊未來前景一片光明。
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