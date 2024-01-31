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政府發錢了！最高月領9200元　這7行業拿得到、2/4前申請年前到帳

▲勞動部推動僱用安定措施，明訂7行業放無薪假可申請薪資補貼，最高月領9200元，今（31）日 起開放線上申辦。（圖／記者徐銘穗攝）
▲勞動部推動僱用安定措施，明訂7行業放無薪假可申請薪資補貼，最高月領9200元，今（31）日 起開放線上申辦。（圖／記者徐銘穗攝）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部「僱用安定措施」今年元旦上路，明訂7行業放無薪假可申請薪資補貼，每人每月最高發給新台幣9200元，最長可領6個月。勞動部勞動力發展署今（31）日起提供24小時不打烊的線上服務，凡適用「僱用安定措施」7大行業減班休息的勞工，只要在「台灣就業通」網站簡單幾個步驟即可完成申請流程；若2月4日前申請且資料完整，最快農曆年前撥款。

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為協助放無薪假的受僱勞工，勞動部今年啟動僱用安定措施，若7大行業申請實施減班休息，受僱勞工就可以申請薪資補貼；7行業包含「橡膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」、「旅行及其他相關服務業」。

「僱用安定措施」辦理期間為113年1月1日至6月30日止，在此期間內，若雇主與勞工協商實施減班休息達30日以上，並向地方勞工主管機關列冊通報，可在實施滿30日的次日起90日內向轄區分署提出減班休息期間的薪資差額補貼。

補助金額是按「勞工實施減班休息日前1至3個月的平均月投保薪資」與「實施減班休息後實際協議薪資差額」的50%按月發給，每人每月最高發給新台幣9200元，最長補貼6個月。

勞動部勞動力發展署北分署表示，為了讓受景氣影響實施減班休息勞工安心過年，北分署提供「速審速撥服務」，辦理線上申請時，首先在「台灣就業通」網站註冊成為會員、填寫個人履歷表及求職登記表，接著進入「會員中心」頁面，點選「線上申請作業－僱用安定措施專區」，填妥薪資差額補貼申請書、上傳勞工身分證或居留證明影本、當次申請補貼期間之薪資證明文件及勞工本人的國內金融機構存摺影本，即可辦理申請。

北分署說，若透過紙本郵寄，資料完整並於2月4日前送達北分署，一樣享有「速審速撥」農曆年前撥款入帳的快速服務。

北分署指出，為協助實施無薪假減班休息企業及員工安穩安心度過產業復甦，在112年底就已預先建構「僱用就安薪」服務網絡，超前部署「通報預告」、「專人輔導」、「速審速撥」3大服務，幫助符合申請的企業與勞工迅速申請。計畫詳情與申請方式請洽北分署諮詢專線02-89956399#1411，或撥打免付費客服專線0800-777-888。

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