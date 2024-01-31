亞洲盃／曹圭成關鍵頭槌！韓國PK大戰4:2勝沙烏地阿拉伯 闖進8強
亞洲盃16強在今（31）日凌晨12點上演，由沙烏地阿拉伯（沙國）出戰韓國，雙方上半場結束戰成0：0平手，下半場開賽30秒沙烏地阿拉伯率先破門得分，韓國直到傷停補時時階段，才靠著曹圭成的關鍵頭槌扳平比數比分，延長賽雙方都沒有進球，進入到PK大戰後韓國在門將趙賢祐神勇撲出兩球的帶領下，終場以4：2（總比數5：3）擊敗沙烏地阿拉伯，將在8強戰對決澳洲。
記者張志宇／綜合報導
此役上半場雙方戰況十分膠著，下半場沙國率先變陣，主帥Roberto Mancini換下主力前鋒Saleh Al-Shehri，由替補Abdullah Radif上陣，便在開賽30秒後接獲傳球破門得分，幫助沙烏地阿拉伯取得1：0領先。
而韓國在正規時間內，屢次製造出進球機會，但都未能把握，直到傷停補時最後階段，曹圭成在禁區內中路接獲傳球，以頭槌攻破大門追平比分，比賽也以1：1平手進到延長賽。
雙方在延長賽皆未能取得領先，進到PK大戰後，韓國與沙國皆在前兩點都順利罰進，而韓國門將趙賢祐撲出沙烏地阿拉伯第3和第4點，韓國在第3和第4點順利罰進，最終在慘烈的PK互射中以4：2擊敗沙烏地阿拉伯，總比分5：３晉級本屆亞洲盃8強，將在8強戰對上澳洲。