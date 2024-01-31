獨／浦韋青曾找來女神李多慧！卻涉嫌背信　樂天桃猿球團早就知情

樂天桃猿指控浦韋青吞數百萬！安排樂天女孩「私接」活動手法公開

▲前樂天桃猿領隊浦韋青找樂天女孩私接活動！涉嫌背信遭球團提告。（樂天提供）
▲前樂天桃猿領隊浦韋青找樂天女孩私接活動！涉嫌背信遭球團提告。（樂天提供）

NOWnews/台北報導

樂天桃猿球團去年10月向向法務部廉政署及桃園地檢署舉報前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱等人，涉嫌安排球團啦啦隊「樂天女孩」私接活動，導致公司損失百餘萬，加上兩人過去在球團已經擔任職務有一段時間，可能有更多金錢上面的事證，根據相關人士透露，涉及的金額可能到數百萬，嚴重影響球隊收入。

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前領隊浦韋青在2004年就已經入主球隊，他上他是前領隊劉玠廷的大學同學，一手打造樂天女孩，在球團也很有資歷，包括相關的主題日、商品、女孩活動等，都跟他有關。

根據《NOWnews》調查，去年他一路從領隊、副領退任到活動組長等，實權越來越少，加上經紀人陳元凱等也已經離職，跟球隊的衝突也一發不可收拾。

樂天女孩在場外私接活動，主要是看是否代表球隊，但若回報的金額短少，加上有些金額並未回報公司，就成為兩人牟利的方式，根據相關人士透露，經球團初步清查，發現至少數十場活動有問題，每場至少十餘萬元以上的酬勞，損失至少百萬。

浦韋青在樂天球團已經有約17年以上的活動執行經驗，若是有「收取回扣」，不當手法獲取利益，將會被依背信、違反稅捐稽徵法移送法辦。

▲浦韋青涉嫌幫樂天女孩接活動！樂天桃猿球團內部早就知情。（圖／吳政紘攝）
▲浦韋青涉嫌幫樂天女孩接活動！樂天桃猿球團內部早就知情。（圖／吳政紘攝）
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