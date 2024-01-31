出國漫遊！台灣大推日韓泰4人「20GB共享包」　遠傳單日99吃到飽

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根據台灣大統計，疫後報復性出國熱潮持續，帶動整體漫遊申辦量在去年下半年成長29%，其中「計量型」最熱門，占原號漫遊近40%。依據用戶需求，提供「計日型」、「計量型」、「共享包」、「三合一」等免換卡原號漫遊方案。
📍輕量上網族群，推出「計量型」方案，提供1GB、2GB、5GB等版本，日、韓、中港澳等亞洲國家只要199元起。
📍重度上網族群，提供「計日型」方案，美、加、紐、澳每日179元起；日、韓及星、馬、泰國等，每日只要199元起。
📍成群出遊，獨家提供「共享包」，日、韓最多可4人共享20GB傳輸量，15天只要1299元，分開走，免開熱點也能分享上網。
📍「三合一」則包含上網、語音，日、韓「三合一」，15天只要468元，享上網2.5GB、發話與受話各10分鐘免費。
此外還有預付卡漫遊通服務，韓國漫遊通8日吃到飽只要699元，針對國人也熱愛造訪的日本5日吃到飽只要479元(原價599元)；東南亞旅遊熱點泰國則是5日吃到飽149元，旅遊過程中打卡分享照片、上網追劇，不擔心流量用完。
🟡遠傳電信
遠傳推出日、韓、新、泰、菲、印尼等多個亞洲旅遊熱門國家上網吃到飽一天99元起；另推出亞洲多國定量包，暢遊亞洲15國，一天只要10元；歐洲、美國、紐澳旅遊的跨洲定量包，最低1GB 也只要99元起。
2月1日起至3月15日間只要申請遠傳原號漫遊上網，就有機會抽中龍年新春大紅包，獎項包含88、188、888元三種面額漫遊金，週週抽出100位。此外，更提供免費最高10天「搭乘大眾運輸工具意外身故及完全失能團體傷害保險」66萬元保障。
🟡中華電信
提供國際漫遊日本8天5GB 488元及韓國8天5GB 388元超值方案；以及商務客首選的「全球通方案」，可於125個國家跨國使用，5GB 688元可用30天，以及10GB 988元；全球日租型為一天298元，可用125個國家，每天達2GB後會降速到256kbps。