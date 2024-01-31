Lisa瘋馬秀風波！Angelababy封殺3個月脫身 張嘉倪仍被禁原因曝
中國女星Angelababy（楊穎）和張嘉倪，日前因為到巴黎看了韓國女團BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀，尺度過大的表演引起網友反彈，兩人一同被中國官方軟封殺，社群帳號遭到禁言，當時就有許多人透露Angelababy這波封殺，僅會維持3個月。果不其然，Angelababy的微博、抖音帳號昨（30）日全面解封，正式回歸娛樂圈，但張嘉倪仍處於禁言狀態。
記者薛羽彤／綜合報導
Angelababy受到瘋馬秀風波影響，微博、抖音帳號當時全被禁言，形同遭到中國官方軟封殺，還被央視刪除表演片段、缺席節目《聽說很好吃》錄製，令粉絲擔憂。不過，當時就有消息傳出，這波封殺只會維持3個月，果然昨日Angelababy的社群帳號全面解封，粉絲也興奮迎接Angelababy復出。
而另一名《延禧攻略》女星張嘉倪，也因到場觀賞瘋馬秀陷入風波，張嘉倪的抖音帳號解封，但微博帳號目前仍處於禁言狀態。有知情的網友透露，差別在於張嘉倪看瘋馬秀主動打卡，而Angelababy是單純被路人偷拍到，「張嘉倪沒解禁的原因很簡單啊，她是主觀去看，而且大搖大擺拍照，估計還要半年左右才會解開。」
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