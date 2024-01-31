NBA／Curry飆8三分！爆砍37分　勇士119:107大勝76人、終止2連敗

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隨著賽程過半，本季起起伏伏的勇士此時若再不振作，提升自己的戰績、爭取好的季後賽順位，很可能這一季爭冠的機會就將逐漸流逝。下半季他們的賽程比較友善一些，近期需要好好把握。
今天面對東區強隊76人，Curry首節就展現旺盛的贏球慾望，開賽3投3中；而先發前鋒Andrew Wiggins則是4投4中，可惜球隊短短12分鐘內就發生7次失誤，還被76人搶下8記進攻籃板，因此無法將分數拉開，反而還在之後被對手給反超，以23:28暫時落後。
次節Draymond Green命中2記三分球，帶起勇士的士氣，勇士菜鳥後衛Brandin Podziemski這一節也有出色發揮，兩人攜手幫助主場軍扭轉戰局，半場終了時勇士以52:50在這場低比分的賽事中反超。
易籃再戰後，Stephen Curry火力開始加溫，單節投進4記三分球，個人砍進15分，幫助勇士打出高潮，這一節戰罷將領先擴大到9分。但末節勇士老毛病又犯，被對手打出13:7的反擊，關鍵時刻是Jonathan Kuminga和Curry兩人連續得分止血，讓勇士得以保住雙位數領先優勢，並且最終拿下勝利。
Curry今晚延續對決湖人砍下46分的好狀態，全場投進8記三分球，得到全隊最高的37分。Kuminga的表現也讓人驚豔，19投11中，攻下26分7籃板；Andrew Wiggins也有不錯的發揮，斬獲23分。