中捷補助比高雄少！盧秀燕：財政自律卻受罰、大家一起擺爛好了
行政院前天核定台中捷運藍線綜合規劃，但多位藍委發現，高雄獲中央6成補助款，台中卻須負擔近6成經費，「顯然是懲罰了好學生」。台中市長盧秀燕今天表示，她上任致力改善財政，從最谷底的3級成為全國唯一提升的2級，「如果努力改善財政的結果，就是補助款被減少，大家都放著爛就好了，就可以要到更多錢」。
記者顏幸如／台中報導
行政院29日通過台中捷運藍線總經費1615.14億元，由中央負擔42%經費675.59億元，台中市府必須負擔近6成高達939億元。立委江啟臣、立委當選人顏寬恒等人發現，高雄市因財政欠佳獲得中央6成經費補助，「顯然是懲罰了好學生」，將請中央檢討重大建設補助方式，勿讓攸關地方發展的捷運建設成為財政陷阱、台中市政府沉重的負擔，未來勢將排擠其他重大建設的推動。
台中市長盧秀燕今（31）日主持市政路延伸工程開工動土典禮，她受訪時表示，明天立法院就要開議，冀望新一屆的立法委員能幫台中說話。
盧秀燕表示自己上任前，台中市的財政是最糟的3級，經過市府勵精圖治改善財政，已升為2級，是全國22縣市唯一被升級的，代表台中市有遵守財政紀律。可是努力處理財政後，補助反被減少，那「各縣市把財政放爛就好了，何必好好治理財政」？
盧秀燕說，若抱著「因為我的財政最爛，所以向中央要的補助最多」的觀念，並非有效的財政紀律。中央要鼓勵各縣市好好改善財政，應該是倒過來，如果財政升級就相對給更多補助，才會達到好的效果。她希望下一屆立委能有效傳達這樣的觀念給中央，不但台中能得到公平合理的補助及資源分配，各縣市也會努力改善財政。