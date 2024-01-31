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年前大掃除注意！命理師點名「9物品」過年必丟　恐引發破財衰慘

▲小孟老師建議生肖雞可以在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，有助於中秋節打開財運。（示意圖／Shutterstock）
▲小孟老師建議生肖雞可以在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，有助於中秋節打開財運。（示意圖／Shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

農曆新年將至，不少人近日都在家中大掃除，準備讓家裡環境整潔嶄新地迎接過年。對此，命理師楊登嵙提醒，除舊佈新代表將舊的、不好的「氣」送走，才能迎接新的好運氣，因此點名9大類物品必丟。 

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【過年9大類必丟物品】 

1.破碗、破杯、破盆 

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，還會引發意外及破財。 

2.枯死植物 

有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。 

▲家中擺放開運植物，除了旺運勢的效果外，還可美化環境。（示意圖／取自photo AC）
▲家中擺放開運植物，除了旺運勢的效果外，還可美化環境。（示意圖／取自photo AC）
3.過期或不吃的藥 

過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。 

4.過期的食物 

過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣可能引發健康出狀況及運勢下滑。 

5.損壞不修的家電 

家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。 

6.老舊娃娃、人偶 

老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。  

7.老舊雜誌、型錄 

老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。 

8.破損老舊不穿的衣服 

破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。 

9.看了心情會不好的物品 

觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。 

▲新年前大掃除，民眾會清除家中的廢棄物。（示意圖／取自Shutterstock）
▲楊登嵙提醒，除舊佈新代表將舊的、不好的「氣」送走，才能迎接新的好運氣。（示意圖／取自Shutterstock）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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