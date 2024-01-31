在高雄看黃色小鴨！一旁攤販賣「應景美食」 全場笑了：香味狂飄
黃色小鴨睽違10年再度回游高雄，掀起一陣小鴨旋風！許多旅客也特地前往高雄港，觀賞這個好久不見的老朋友。不過就有民眾到現場賞鴨時，卻在附近看到攤販賣起「應景美食」，陣陣香味還不斷飄出，讓大批網友笑喊：「小鴨情何以堪！」
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在臉書社團「爆廢公社二館」上發文分享，自己前往高雄港看黃色小鴨時，發現附近都充滿著小鴨的相關元素裝飾，不過同時間也有陣陣香味飄過來，而仔細一看，才發現附近有專門販售「鴨肉油飯」的攤販到現場擺攤，一旁還掛上好幾顆黃色小鴨的氣球、桌上也有黃色小擺設，直接賣起「應景美食」，一旁還有小朋友被香味誘惑，朝向攤位緊盯。
這樣目睹的原PO不禁笑喊：「黃色小鴨看到鴨肉油飯，情何以堪」。其他網友也紛紛回應：「小鴨表示：這種代言真難賺」、「小鴨表示，我還小所以沒關係」、「仁武烤鴨不知道有沒有來設攤，香味狂飄」、「光看都聞到香味了」。
事實上黃色小鴨是由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）所創造，在2013年9月19日首度巡迴台灣，第一站進駐高雄光榮碼頭，當時單月狂吸390萬觀光人潮。本次過了10年之後小鴨再度霸氣回游港都，也預計將再度帶來大批觀光人潮，掀起黃色旋風。