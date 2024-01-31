蒐集敏感數據！美商務部長示警：中國電動車恐構國安風險
美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前在大西洋理事會談話中提到，中國的電動車將收集有關駕駛、車輛位置、車輛周圍環境等大量資訊，反問眾人是否希望這些數據最終流向北京，她也認為相同的問題也能應用在半導體產業上，因為許多晶片也是從中國製造的。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國商務部長雷蒙多週二（30）於大西洋理事會（Atlantic Council）的一場爐邊談話中指出，中國製造的電動車對國家安全構成重大風險。《彭博》報導指出，她在談話期間指出由中國製造的電動車和自動駕駛的車輛，正在蒐集有關駕駛司機、車輛位置、車輛周圍環境的大量資訊，並反問眾人是否希望相關數據都流向中國。
在此之前，拜登政府正積極討論考慮對來自中國的汽車加徵關稅，並打算以行政命令的方式，防止外國對手取得「高度敏感」的美國民眾個人資料。不過有商務部官員表示，雷蒙多的言論與上述行政命令無關，而是反映她從國家安全角度進一步表達對於其他技術領域的關注。
中國電動車龍頭比亞迪（BYD）去年第四季銷量首次超過特斯拉（Tesla），搶下全球電動車銷售第一的寶座，美國目前對於中國電動車徵收27.5%關稅，中國電動車製造商如比亞迪等近期則開始考慮將車輛出口到歐洲、中南美洲。
美國國家安全顧問蘇利文在同一天的外交關係協會談話中亦表示，美方將制定減少對中國依賴的措施，以確保這些措施能解決國家安全問題，但不是更廣泛地令技術生態系統或經濟脫鉤，並稱白宮迄今實施了一系列有針對性的措施，防止美國技術被用於破壞自身及其盟國的安全。