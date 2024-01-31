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樂天女孩私接商演有前例！「伊梓帆」被封殺爆哭　菲菲慘賠48萬

▲由陳伊（左起）、董梓甯、楊曉帆組成的「伊梓帆」，2016年因幫洪秀柱拍攝年曆，被球團指控私接工作遭封殺。（圖／資料照）
▲由陳伊（左起）、董梓甯、楊曉帆組成的「伊梓帆」，2016年因幫洪秀柱拍攝年曆，被球團指控私接工作遭封殺。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

人氣最高的職棒樂天桃猿啦啦隊，爆出女孩們私接工作的嫌疑，前領隊浦韋青列為背信罪被告，連可愛甜美的女孩們孟潔、李恩菲（菲菲）、林穎樂、陳伊（伊伊）也以證人身分接受偵訊，變成社會案件的主角，而陳伊、李恩菲過去就有私接工作的前例，遭到短期封殺、賠錢的下場，如今又捲入類似事件，讓球迷不勝唏噓。

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▲樂天女孩啦啦隊陳伊。（圖／陳伊提供）
▲樂天女孩啦啦隊陳伊曾是伊梓帆的一員，因私接工作慘遭封殺。（圖／陳伊提供）
由陳伊、董梓甯、楊曉帆組成的「伊梓帆」女團，曾是樂天女孩前身「LamiGirls」成員，2016年卻因拍攝力挺洪秀柱的「挺柱桌曆」，未向球團報備，引發軒然大波，被指控私下接案，遭到球團封殺至當年底，3個小女生哭著開記者會，澄清未使用球團名義與頭銜拍照，也沒有與球團簽下任何一份具有效力的合約，否認違約、觸犯競業條款等指控。

後來伊梓帆3名成員分道揚鑣，陳伊繼續擔任樂天啦啦隊成員，小帆則是轉型成樂天啦啦隊的舞蹈副總監，梓梓則在職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊擔任隊長，3個人挺過風波，各有不同發展，也有死忠粉絲支持。

▲菲菲穿著純白比基尼，曬出完美好身材。（圖／翻攝菲菲IG）
▲甜美的菲菲過去與前東家打官司，最後慘賠48萬元。（圖／翻攝菲菲IG）
樂天女孩李恩菲（本名李庭瑀）19歲和品妍娛樂簽下5年約，結果工作近2年薪水不到30萬元台幣，貼身經紀人遭更換，她認為新經紀人不夠專業，還把她「冷凍」，主動終止合約，另接直播工作挨告，遭求償100萬元台幣，公司舉證多次幫她安排試鏡，並未忽視她，法院判她違約屬實，考量經濟能力不足，只判她賠償48萬元，菲菲坦言官司纏訟2年心力交瘁，得知判決後當下就把錢繳完，只想趕快結束一切。

啦啦隊薪水不高，跳一場只有5千至8千元酬勞不等，只能當作兼職，成員必須藉由高知名度接業配、教課、出席活動賺取生活費，一般成員跑活動每場約數千至1、2萬元，若是主持綜藝節目、知名度高的成員，每場可以有10、20萬元，人氣超旺的林襄就能喊價到30、40萬元，彼此間落差非常大。

▲林襄傳出有望加入味全龍啦啦隊。（圖／林襄臉書）
▲林襄人氣高，出席活動價碼可高達20萬元以上。（圖／林襄臉書）
但若為多接幾場活動，跳過球團私接工作，恐重創誠信度，事後遭到開除。資深啦啦隊經紀人表示，每個人合約內容不同，有些僅限啦啦隊，可以自行接經紀工作，有些則範圍較廣，包含啦啦隊、代言廣告、綜藝通告、出席活動都能洽談，抽成比例也不同，若是事先與球團溝通好，另外接洽工作不犯法，自然沒有開除問題。

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