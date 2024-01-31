樂天女孩私接商演有前例！「伊梓帆」被封殺爆哭　菲菲慘賠48萬

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後來伊梓帆3名成員分道揚鑣，陳伊繼續擔任樂天啦啦隊成員，小帆則是轉型成樂天啦啦隊的舞蹈副總監，梓梓則在職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊擔任隊長，3個人挺過風波，各有不同發展，也有死忠粉絲支持。
樂天女孩李恩菲（本名李庭瑀）19歲和品妍娛樂簽下5年約，結果工作近2年薪水不到30萬元台幣，貼身經紀人遭更換，她認為新經紀人不夠專業，還把她「冷凍」，主動終止合約，另接直播工作挨告，遭求償100萬元台幣，公司舉證多次幫她安排試鏡，並未忽視她，法院判她違約屬實，考量經濟能力不足，只判她賠償48萬元，菲菲坦言官司纏訟2年心力交瘁，得知判決後當下就把錢繳完，只想趕快結束一切。
啦啦隊薪水不高，跳一場只有5千至8千元酬勞不等，只能當作兼職，成員必須藉由高知名度接業配、教課、出席活動賺取生活費，一般成員跑活動每場約數千至1、2萬元，若是主持綜藝節目、知名度高的成員，每場可以有10、20萬元，人氣超旺的林襄就能喊價到30、40萬元，彼此間落差非常大。
但若為多接幾場活動，跳過球團私接工作，恐重創誠信度，事後遭到開除。資深啦啦隊經紀人表示，每個人合約內容不同，有些僅限啦啦隊，可以自行接經紀工作，有些則範圍較廣，包含啦啦隊、代言廣告、綜藝通告、出席活動都能洽談，抽成比例也不同，若是事先與球團溝通好，另外接洽工作不犯法，自然沒有開除問題。
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