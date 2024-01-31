民眾黨推黃珊珊爭院長 林俊憲：用行動證明「沒用的8席」
立法院長龍頭之爭將在明日登場，民眾黨8席立委成為關鍵少數，今（31）日宣布投票意向，將自推黃珊珊角逐立法院長，對此民進黨立委林俊憲砲轟民眾黨「到底在囂張什麼？」在最後一天才宣布，擺明沒有誠意，也等於民眾黨用行動證明，真的是「沒有用的8席」，自己放棄了最能扮演關鍵少數的機會，更嘲諷稱請一定要繼續保持，召委選舉也要都投給自己，議案表決也只投自己的提案，最後只會讓全國民眾發現一件事，「立法院有沒有你們，好像都沒差。」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，保送韓國瑜不要那麼多理由，今天早上民眾黨出了洋洋灑灑一大篇聲明，而自己引述主席柯文哲的原話「閉門會談」，說這是「密室協商」，被黃國昌領導的民眾黨團拿來當作保送韓國瑜的擋箭牌，隱隱可以看出兩顆太陽的精彩宮鬥戲即將上演，而重點是民眾黨8張院長票要投給自己。
林俊憲說，現在三黨都要自己提正副院長候選人，大家都做了一樣的決定，如今終於可以說出真心話，他砲轟民眾黨「你們到底在囂張什麼？要求別人的，自己做到了沒？」
林俊憲指出，民眾黨從選完隔天，8席就搞得好像80席，擺出一個高高在上的姿態要兩大黨去面試，結果現在自己要提院長，同樣的標準來反問，有來拜會拉票嗎？有來說明往後要如何合作嗎？
林俊憲指出，民眾黨怕被罵、不敢承擔保送韓國瑜的罵名，甚至還要硬帶風向，把鍋推到民進黨身上，他反問想要爭取民進黨支持，為什麼不來談？這不是當初要求兩大黨的嗎？卻在最後一天才宣布，擺明沒有誠意，不拜會、不溝通，緣分到了自動投給民眾黨？什麼佛系競選？
最後林俊憲說，這等於民眾黨自己用行動證明，8席真的是「沒有用的8席」，自己放棄了最能扮演關鍵少數的機會。狠酸請一定要繼續保持，召委選舉也要都投給自己，議案表決也只投自己的提案，最後只會讓全國民眾發現一件事，「立法院有沒有你們，好像都沒差。」