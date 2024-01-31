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北捷遇阿婆「插博愛隊」！她開口糾正反遭公審狂酸　官方規則曝光

▲台北捷運是多數雙北民眾日常必搭的交通工具，尖峰時段常常需要排隊依序上車。（圖／取自台北捷運官網）
▲台北捷運是多數雙北民眾日常必搭的交通工具，尖峰時段常常需要排隊依序上車。（圖／取自台北捷運官網）

記者潘毅／綜合報導

台北捷運是多數雙北民眾日常必搭的交通工具，尖峰時段常常需要排隊依序上車。近期就有女大生氣炸表示，自己搭捷運時被一名阿婆插隊，向對方解釋要排隊，卻遭對方嗆「我是老人為什麼要排隊！」完整過程引發全場怒火，而捷運官方的相關規則與宣導內容也找到了。

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一位女網友在論壇Dcard上發文訴苦，提到自己日前在台北捷運車站內準備搭車時，大家都很規矩地排成一直線，等待列車抵達，突然一名阿婆上前詢問：「這班車有到台大醫院嗎？」而當她好心回答「有」的時候，阿婆卻逕自跑到隊伍最前端，原PO見狀提醒阿婆要排隊，豈料阿婆竟回「我是老人為什麼要排隊！」

▲有女大生氣炸表示，自己搭捷運時被一名阿婆插隊，向對方解釋要排隊，卻遭對方嗆「我是老人為什麼要排隊」。（示意圖／取自台北捷運官網）
▲有女大生氣炸表示，自己搭捷運時被一名阿婆插隊，向對方解釋要排隊，卻遭對方嗆「我是老人為什麼要排隊」。（示意圖／取自台北捷運官網）
沒想到阿婆插隊上車之後，還繼續喊：「竟然敢叫我排隊，全部人都知道要讓老人」，持續暗酸原PO。這樣的遭遇也讓原PO感嘆：「排隊隊伍中也有許多長輩，才勸阿婆要排隊，沒想到現實中也能遇到這種自以為的老人」。

貼文曝光後立刻引發眾人怒火，不少網友也紛紛對阿婆的行徑進行批判，更有人感慨：「台鐵、捷運隨處可見，到處都在插隊」、「上禮拜遇到一個坐電動輪椅的插隊」。

▲台北捷運官網的「捷運禮節」中確實有呼籲民眾，搭乘捷運請主動關懷老弱婦孺、配戴「讓座貼紙」或「好孕胸章」及行動不便者，並禮讓電梯、閘門及座位。。（示意圖／取自台北捷運官網）
▲台北捷運月臺也有設置孕婦、親子優先候車區，以方便孕婦搭乘捷運。（示意圖／取自台北捷運官網）
但翻看台北捷運官網的「捷運禮節」中說明，在捷運禮節及安全宣導裡確實有提到，搭乘捷運請主動關懷老弱婦孺、配戴「讓座貼紙」或「好孕胸章」及行動不便者，並禮讓電梯、閘門及座位；此外月臺也有設置孕婦、親子優先候車區，以方便孕婦搭乘捷運。

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