衛生所關懷員低薪高風險　議員爭取調薪

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民眾陳情說，台中市全市的衛生所有近60名的約用關懷員，平常的工作是關懷肺結核病患，協助到府送藥、關心近期病況，但肺結核是傳染性疾病，關懷員往往都是冒著高接觸風險、全心全力的在關心病患；有些關懷員還要訪視轄區內高風險的精神疾病患者，協助追蹤列管，在有狀況出現時，還要啟動護送就醫及治療等後續作業，工作可說是相當辛苦。
但是，這樣具有高風險又辛苦的工作，同樣受限於政府進用契約人員的薪資規定，每人每月的薪水都不到3萬元，這筆薪資還包含勞健保費、勞退提撥金及年終獎金等相關獎金津貼，就算政府今年為公務員調升4%的薪資，每月薪水還是不及3萬元。關懷員希望市議員能幫忙反映他們的心聲，為他們爭取加薪的機會。
林祈烽表示，據他了解，全市的關懷員有17位工作年資超過10年以上，衛生局從今年開始，僅給任職超過12年以上的關懷員多加4000元津貼，其餘未滿12年的關懷員，不管是在職10年、8年，還是5、6年，每月薪水統統不到3萬元，這對辛苦付出的關懷員來說，是很不合理的事情。
林祈烽說，他之前有幫特教學校的教師助理員爭取調薪和依年資加薪的福利制度，當時盧市長還很霸氣的說「我們來處理」，她第二任會做有意義的事；他要求盧市長也要一視同仁的照顧衛生所關懷員，不要讓這些辛苦的基層人員淪為市府的廉價勞工。