馬斯克為討好中國作繭自縛　謝金河：吞噬特斯拉的正是中國

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謝金河表示，特斯拉公布財報後，華爾街迅速反應，特斯拉股價大跌25.3美元，跌幅12.13%，股價最低180.06美元，市值只剩下5805.66億美元，一度被TSMC Adr超車，在美國科技七雄當中，特斯拉今年可能面臨嚴峻考驗。
他形容，一手撐起特斯拉的馬斯克可說成也中國，敗也中國，特斯拉草創完全靠台系供應鏈，馬斯克2015年透露有意到中國設廠，中國快速反應，2017年中國在上海給出一塊南匯新城鎮工業區土地，無償給特斯拉使用，另外又追加200億元人民幣無息貸款，條件是特斯拉零組件100%要由中國在地工廠供應。
直到2018年5月10日，特斯拉上海超級工廠成立，7月10日馬斯克抵達上海，2019年1月7日上海超級工廠開工，12月30日，第一批15輛Model3交車。有了中國龐大市場當後盾，特斯拉股價從19年的176.99美元到20年飆升至2318.4美元，馬斯克風光成為時代雜誌封面人物。電動汽車也成為節能減碳的新時代發明產物，特斯拉股價有如裝上渦輪的引擎，一路奔馳！馬斯克在20年將特斯拉一拆五，21年底，特斯拉股價又漲到1243.49美元，市值跑到1.243兆美元，隨即馬斯克又進行一拆三的分拆，這是特斯拉登峰造極的時刻。
謝金河續指，特斯拉的危機也在此時種下，他稱中國給特斯拉土地免費，另加銀行貸款，馬斯克簡直是無本生意，可是不要錢的最貴，中國也從中搭建起整個電動車產業，中國以國家補貼，獎勵全民造車，從整車到電池及上游鋰電池，全系列發展電動車產業。這種電子化產品讓中國跳過汽車生產工藝，生產電動車有如蘋果的Iphone供應鏈一般，第一輪受到衝擊的是台廠供應鏈，和大在2018年股價一度到157.5元，沒有上市的富田有如超級巨星，但特斯拉落腳在上海，台廠供應鏈很快被邊緣化，現在是特斯拉。
謝金河指出，今年中國生產的電動汽車達1125萬輛，中國生產的電動車正大殺四方，價格殺戮全面展開，比亞迪的電動車打敗特斯拉，但A股從358.86跌到170.3人民幣，在香港的H股從330跌到273.4港元，理想，小鵬，蔚來，零跑股價也紛紛大跌。
謝金河感嘆，這些年，馬斯克為討好中國，經常刻意凸顯中國的偉大，也趁機吃台灣豆腐，但現在看起來正在吞噬特斯拉的正是中國。為了振作股價，馬斯克說特斯拉不是電動車，是AI的企業，他的創意能不能再為特斯拉締造一次傳奇，今年就可以看出端倪，「最近晶片戰爭的作者Chris Miller也警告中國半導體成熟製程產能全開，下一步也可能吞噬全球產業。」