大港開唱再公布嘉賓！「傳奇惡女」苗可麗也來了 樂團剉咧等
第15屆大港開唱將於3月30日、31日登場，今（31）日釋出今年的特別企畫組合，邀來獲得金曲獎最佳台語專輯的百合花樂團與稱霸台灣八點檔的「金鐘女主角」苗可麗驚喜同台。苗可麗收到邀約時興奮表示：「實在太開心了！從沒有想過有一天會站上大港開唱的舞台，這是一個非常具有指標性的音樂祭，也希望給大家看到跟平常不一樣的苗可麗！」百合花則對於能跟這位台灣影視「傳奇惡女」同台深感榮幸，還笑說：「要追上可麗姐的說話語速不容易，可能需要先練一下。」
記者吳雨婕／綜合報導
今天將第三度站上大港開唱舞台的金曲樂團百合花，對於受邀能跟苗可麗同台感到相當榮幸，主唱奕碩表示：「每次來大港都有不同收穫，去年首次挑戰女神龍舞台，還請到張藝助陣，讓百合花的表演多了新的層次，也得到很多正面反饋。今年能跟苗可麗同台，對我們來說無非是另一種肯定，尤其她又是一位家喻戶曉的女星，無論是《台灣霹靂火》的演戲罵人說話語速，或是《超級夜總會》的主持臨場反應，都非常令人欽佩！」本身台語文字造詣就十分優異的奕碩更透露曾把苗可麗視為模仿對象，如今要跟偶像同台，也讓他感到相當緊張。
至於首度參戰大港開唱的苗可麗，對於受邀演出先是感到驚喜，心想「大港開唱不是年輕人的活動嗎？怎麼會跟我畫上等號？」然而在經過考慮之後，她認為這是上天給的一份賀禮，認為出道這麼多年，沒去過大港表演，演藝生涯不會圓滿。不過苗可麗也坦承，接到邀約之前，還不認識百合花樂團，因為這次的合作，意外對他們的音樂深深著迷，更大力稱讚有股強大魔力，她表示：「百合花的創作好像時空旅人，用未來的頻率述說當年的故事，聽著聽著就微醺了，我想他們的音樂應該有酒精的成分，他們真的不是外星人嗎？」
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