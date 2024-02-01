立法院長選舉今登場！投票規則、時間、職權一覽：不是只會敲槌！

立法院長重要的職權，是要保持公平中立原則維持立法院秩序、處理議事，擔任各黨團間的溝通橋樑，絕非只是在台上敲槌子的角色，尤其本屆國會3黨不過半，立法院長也成藍綠白3軍力爭的重要位置，未來國會走向令人期待。
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立法院長、副院長都是當屆立法委員互選產生，全體立法委員都可以參選。立法院每屆第一會期報到首日就會舉行選舉，今（1）日正副院長選舉分開進行，只要拿下「過半票數」就能當選，但若無人票數過半，會由票數較多的前2名再進行投票，得票數多者當選。
預計10時30分至12時投票選立法院長，12時至12時30分開票，若未過半即進行第二輪投票。14時30分開始票選副院長，預計16時開票，17時新任院長、副院長就職宣誓，不過因為正副院長都可能進行第二輪投票，因此就職宣誓恐延到晚上。
🟡立法院長可以幹嘛？
依《立法院組織法》規定，立法院長最主要的工作是「負責綜理院務，組織立法院決策、行政與議事程序」，並負責召集立法院院會。
重要的是，立法院長，不得擔任政黨職務，除了要保持中立態度審核各項法案，也無法在會議中質詢行政官員，不過依《立法院職權行使法》第六條，會議表決時，若贊成、反對同樣票數，就由主席來決定是否通過。
此外，若立法院長因故無法出席會議，由副院長代理。院長也可針對重大議題，主動召集或由各黨團請求院長召開「黨團協商」，並由院長主持。
特別的是，在520總統就職典禮上，新任正副總統在宣誓結束後，會進行「授與總統印信和副總統之章儀式」，屆時立法院長將會把「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」、「總統之章」等信物交給正副總統當選人。
🟡立法院長可以改選？罷免？
現行法律上，並無針對立法院長罷免的相關規定，只能回歸到立委本身的身分討論，不過台灣立法院長多由「不分區立委」擔任，而不分區立委被提名的方式是由政黨提名，不適用於《罷免法》，被提名者一定要加入該政黨才能獲得提名，但相對的，如果喪失黨籍，就會立刻喪失立委資格。
🟡歷屆立法院長是誰、誰當最久？
中華民國於1947年12月25日正式實施憲法，但「萬年國會」的現象持續，直到李登輝總統宣告廢止《動員戡亂時期臨時條款》，1992年進行國會全面，之後10屆國會分別由4人擔任立法院長，其中以王金平擔任5屆最長。
第1屆院長：劉松藩
第2屆院長：劉松藩
第3屆院長：劉松藩
第4屆院長：王金平
第5屆院長：王金平
第6屆院長：王金平
第7屆院長：王金平
第8屆院長：王金平
第9屆院長：蘇嘉全
第10屆院長：游錫堃