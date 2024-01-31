MLB／大谷翔平強硬言詞批日媒「不實報導」 為保護翻譯水原一平
在休賽季以10年7億美元（約218億台幣）「超級合約」加盟洛杉磯道奇（MLB）的大谷翔平，球季外的「生活隱私」一直都是他最注重的一環，但今（31）日大谷翔平罕見在社群媒體Instagram限時動態中回覆日媒報導，語氣強硬地保護自己的翻譯水原一平，大谷翔平表示：「關於一平夫妻的報導，完全都不是事實並請大家注意。」
記者張志宇／綜合報導
此事件為日媒《女性自身》在文內透露，「因為大谷翔平的高人氣，在啦啦隊之間十分受歡迎，甚至有前拉拉隊成員透過大谷翔平的翻譯水原一平的妻子來認識大谷翔平」，此報導讓水原夫妻十分困擾，大谷翔平則在今（31）日特地在Instagram限時動態中回應，「關於一平夫妻的報導，完全都不是事實。」
至於另一篇報導，則是日媒《週刊女性》以標題「大谷邀請重要女性到洛杉磯」吸引流量，但實際情況為大谷翔平邀請父母到美國，對此大谷翔平也在Instagram限時動態中回應「與事實不同的報導非常多，請大家要多注意。」
對於大谷翔平今（31）日罕見在社群媒體上回應媒體，也讓許多球迷驚訝，紛紛表示，「竟然有人會讓大谷回覆」、「我很驚訝！」、「媒體不應該拿球員的私生活騙取流量」、「不該報導誇張不實的報導」。