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春節出國去！桃機總運量上看116萬人次　提早3小時到最安全

▲桃園機場公司今（31）日表示，113年春節疏運從2月7日（小年夜前一天）到2月15日（初六）共計9天，總運量上看116萬人次。（圖／記者許若茵攝）
▲桃園機場公司今（31）日表示，113年春節疏運從2月7日（小年夜前一天）到2月15日（初六）共計9天，總運量上看116萬人次。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

龍年新年年假長達7天，桃園機場公司今（31）日表示，113年春節疏運從2月7日（小年夜前一天）到2月15日（初六）共計9天，總運量上看116萬人次。機場公司呼籲旅客提早3小時到機場，事前可做好準備加快安檢速度，安檢前預先倒掉保溫瓶的水、脫掉外套、帽子、金屬皮帶等衣物，清空口袋，隨身攜帶的筆電等電子產品也事先取出，以節省安檢通關時間。
 
機場公司表示，113年春節疏運出入境高峰預估會落在2月8日（小年夜）至2月11日（初二）及2月13日（初四），單日旅客量逾13萬人次。疏運期間日均量12.8萬人次，恢復至疫情前2019年春節日均量14.2萬人次90%。桃園國際機場113年春節期間加班機經民航局核定為210架次，以2月9日（除夕）加班機最多為39架次，單日約增加7142人次。
 
桃園機場公司表示，已於112年10月即啟動整備作業並召開多次會議、成立應變小組，邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通集商業廠商等單位，共同研議疏運計畫，春節疏運期間將依據每小時更新桃園機場航班運量整點人數系統，掌握出入境及轉機人數，因應人流加強引導、提升安檢查驗服務量能及餐飲供應，協助旅客順利通關。
 
適逢寒假及農曆春節，機場公司指出，一航廈出境尖峰時段為5時至14時，二航廈出境尖峰時段為7時至9時、22時至23時，提醒旅客可提早3小時抵達機場。
 
機場公司提醒，行動電源需隨身禁止託運、打火機限隨身攜帶一個，至安檢線前，保溫水壺或飲料需倒掉淨空，待過安檢線後，機場內各處均設置飲水機、販賣機及餐廳等服務。過安檢線前預先脫掉外套、帽子、皮帶等，事前準備做好，出發前利用手機、網路或機場捷運A1、A3市區預辦登機；搭乘大眾運輸工具如機場捷運，可精準掌握旅程時間，確保春節旅途平安順遂。
 
機場公司也歡迎旅客在機場享受各項服務，包含逛街購物、吃美食、賞飛機等，亦能到特色候機室感受不同主題風景，和帶有喜慶氣氛的各處機場年節風情，期待每一位旅客皆能順利返家過年，還能從機場一路「玩返國內外」。

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