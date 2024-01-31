中捷報喜被林靜儀譏割稻尾！新科藍委忙解釋 卻再遭網無情打臉
行政院前天核定台中捷運藍線綜合規畫報告，預定10年完工。立委林靜儀譏諷國民黨立委當選人廖偉翔，在臉書發圖稱「賀！成功爭取中捷藍線綜合規劃」是割稻尾割太急。廖偉翔則表示，自己說的「賀爭取成功」並沒主詞，若林靜儀認為這張圖應該加上她及其他委員的名字，就尊重她的創意。但廖偉翔的發文再度被網友打臉，只因他尚未就任，署名卻已自稱「立法委員」。
記者顏幸如／台中報導
廖偉翔昨天在臉書發文，慶賀行政院通過中捷藍線，卻因圖片文字出現爭議，網友狂酸「請問你沒有民代職位時如何爭取，能夠還沒上任就爭取到？」「還沒上任就先領業績，真棒」、「想必九二共識也是你去主談的對吧！」
民進黨立委林靜儀也在臉書發文，表示「我們是沒連任啦！但是兩天後才就職的說自己『成功爭取』，這割稻尾不會割太急、太誇張了嗎？」「你何時跟行政院開會的？我們好歹屍骨未寒好嗎？」並把廖偉翔的原圖加上張廖萬堅、蔡其昌、林靜儀的名字。
廖偉翔則在臉書回應至林靜儀的質疑，他表示過去這段時間以來，人民只看見民進黨處處「卡藍線」的說詞，包含經費暴增、路線質疑，「民進黨卡藍線之心，路人皆知」。但最終行政院從善如流，通過台中市府原本提出的規劃，完全打臉部分不認真立委的說詞，林靜儀認為自己有出力，到底是推力還是阻力？民眾自有判斷。
廖偉翔表示，自己說的「賀爭取成功」並沒有主詞，「因為這是全民用一張一張選票爭取來的建設，是所有人的功勞」，若林靜儀認為這張圖應該加上她及其他委員的名字，就尊重她的創意！廖偉翔也感謝台中市民展現民意促成藍線核定，上任後會全力爭取儘速動工。
不過這篇臉書發文後，再次被網友打臉，因為廖偉翔明天才宣誓就職，但附圖左上角已經是「立法委員廖偉翔」了。