超商春節小確幸！全家「單品拿鐵25元」開喝 熱狗、茶葉蛋免費換
全家2月取件優惠公開了！只要在2月3日至7日前、2月19日至23日前，至全家門市完成包裹取件，就送限量優惠券，可選「熱單品拿鐵25元」，或者免費兌換經典原味熱狗、8元茶葉蛋。7-11則是在1月31日起推出「好運龍來刮寶趣」活動，會員每天可免費玩一次，有機會刮中各種OPENPOINT點數紅包、跨通路優惠券，最大獎為8,888點OPENPOINT點數。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家2月3日至7日前，以及2月19日至23日前門市完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇Let's Café小杯熱單品拿鐵25元開喝，或者買免費兌換經典原味熱狗（原價15元）、茶葉蛋（原價8元）優惠三選一。
每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止，小白單遺失不得補發，建議可進入全家APP，點選選酷碰券，輸入紅利PIN 碼儲存／選擇兌換商品，即可將小白單優惠線上儲存，避免遺失。
7-11自1月31日10:00至2月27日19:00止，於APP遊樂場推出「好運龍來刮寶趣」活動，活動期間每天每位會員可免費玩1次，若想多玩幾次可使用2點OPENPOINT即可兌換一張數位刮刮卡，每日兌換無上限，有機會刮中各種OPENPOINT點數紅包、跨通路優惠券，最大獎為8,888點OPENPOINT點數，1點等同1元現金，不僅如此，活動期間刮刮卡使用張數最多的TOP5會員還可額外獲得最高888點的OPENPOINT。
並且2月9日起至2月14日前，於7-11門市購買指定商品單筆消費滿222元即可獲得「好運龍來刮刮樂活動」實體刮刮卡一張，活動總限量100萬張，每張刮刮卡享有三重好康機會，好康一登錄序號抽大獎，天天最大獎送1百萬OPENPOINT；好康二有機會抽中免費哈根達斯、222元或1,000元購物金；好康三保證送出指定合作通路商品優惠券任一組，像是星巴克好友分享券、咖啡買2送2等。